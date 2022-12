Lyt til artiklen

Norge har endnu en gang sat sig på skaktronen.

For den norske stjerne Magnus Carlsen er nemlig igen verdensmester i hurtigskak.

Det står klart, efter den 32-årige nordmand kun tabte et enkelt ud af 13 partier i disciplinen ved VM i Almaty, Kazakhstan.

Det er fjerde gang i karrieren, at Magnus Carlsen kan kalde sig indehaver af VM-titlen i hurtigskak.

Sidste år blev han nummer tre, hvilket han bestemt ikke var tilfreds med.

»Det betyder en masse. Sidste gang kom jeg tomhændet hjem, og jeg havde ikke lyst til, at det skulle ske igen. Jeg er meget tilfreds,« siger Magnus Carlsen til NRK ifølge NTB.

I 2014, 2015 og 2019 vandt Magnus Carlsen også VM i hurtigskak. Det er hans 14. VM-guld i karrieren sammenlagt.

Han har også fem VM-titler i lynskak samt fem i klassisk skak.

Der var stor spænding om årets VM-titel i hurtigskak, da Magnus Carlsen delte føringen med rivalerne Vladislav Artemjev og Vincent Keymer efter 12 runder og før det allersidste parti.

Men Magnus Carlsen vandt over iraneren Parham Maghsoodloo til slut, og det formåede de to rivaler ikke at gøre mod deres respektive modstandere.

Dermed var Magnus Carlsen mester.