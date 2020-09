Det er endnu ikke afgjort, om Mads Pedersen kan forsvare sin titel, når VM køres i Italien sidst på måneden.

Står det til Mads Pedersen selv, er han med på det danske landshold, der 27. september kører om den VM-trøje, som Pedersen har båret det seneste år.

Men den 24-årige Tour de France-rytter slår fast, at han stadig mangler at få grønt lys fra arbejdsgiveren Trek. VM ligger nemlig midt i et meget sammenpresset efterårsprogram.

- Jeg skal køre BinckBank Tour tirsdag efter VM-løbet om søndagen. Jeg har en arbejdsgiver, der betaler min løn og derfor bestemmer lidt mere, end jeg gør.

- Det hele skal lige times og planlægges ordentligt, inden jeg kan give et svar på, om jeg kan køre eller ej, siger Mads Pedersen.

Oprindeligt skulle VM have været kørt i Schweiz, men det blev forpurret af schweiziske restriktioner i forhold til coronapandemien.

I stedet bliver VM afviklet i en skrabet udgave kun for eliten i Imola i Italien.

- Det er fint, der bliver kørt et VM. Jeg tror, det er godt for cykelsporten.

- Jeg håber, det er en dansker, der vinder. Ellers håber jeg, vinderen kommer fra et hold, der har brug for VM-trøjen til at få nye sponsorer. Det har sporten brug for lige nu, siger Mads Pedersen.

Selv om han ikke gør sig nogen illusioner om at genvinde VM på en rute, der primært tilgodeser bjergryttere, er han klar til at stille op.

- Selvfølgelig vil jeg gerne med. Jeg er forsvarende mester, så jeg vil gerne stille til start.

- Jeg vil ikke sige, at jeg vil prøve at vinde trøjen tilbage, men som minimum vil jeg hjælpe det danske landshold til at lave et godt resultat, siger Mads Pedersen.

