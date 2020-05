Mads Conrad-Petersen har fået et jobtilbud, der er for godt til at sige nej til. Derfor stopper han sin badmintonkarriere med omgående virkning.

»Det var en chance, som var nu eller aldrig, så jeg valgte at slå til. Nu håber jeg, at jeg kan bruges til noget andet end at spille badminton, og det bliver spændende at skulle ud i den virkelige verden,« siger han.

I en pressemeddelelse fra Badminton Danmark bliver det oplyst, at han i stedet skal begynde hos Lokalbolig i Hillerød og 'udvikle sig til at blive ejendomsmægler'.

32-årige Mads Conrad-Petersen har senest dannet herredouble-par sammen med Mathias Boe, der også for få uger siden valgte at lægge ketsjeren væk for altid. De vandt sidste år Canada Open, Russia Open og Spanish International sammen.

Mads Conrad-Petersen (med ryggen til) og Mathias Boe. Foto: Romeo GACAD Vis mere Mads Conrad-Petersen (med ryggen til) og Mathias Boe. Foto: Romeo GACAD

Al badminton har som al anden sport ligget stille på grund af coronapandemien, og det har også spillet ind på Mads Conrad-Petersens overvejelser, der har ligget i baghovedet siden januar.

Det har flytningen af Thomas Cup på hjemmebane også. Den store turnering skal afvikles i oktober i år i stedet for i maj.

»Coronavirus har spillet ind på den måde, at jeg jo ikke kan vide, hvordan situationen kunne se ud i oktober efter Thomas Cup. Så det handlede for mig om at slå til nu, og jeg glæder mig rigtig meget til at begynde officielt 1. juni. Jeg ser lidt anderledes ud i blazer og skjorte fremfor badmintontøj, men det bliver godt at starte på en frisk og stoppe med en masse dejlige minder fra badminton. Arbejdet ligger en spytklat fra, hvor jeg bor, så det er anderledes end 130 rejsedage om året,« siger Mads Conrad-Petersen.

Hos Badminton Danmark er der forståelse for hans beslutning, selv om man havde regnet med ham til Thomas Cup.

»Vi er ærgerlige over, at Mads har valgt at stoppe hos os allerede nu. Han ville potentielt have været en vigtig brik på vores Thomas Cup-hold. Men det er klart, at for at blive en vigtig brik skal man stå knivskarpt og være 100 procent forpligtet til badminton, og hvis Mads ikke kan se sig selv i det, er det bedre at trække stikket nu,« siger Badminton Danmarks Elite- og sportschef, Jens Meibom:

»Det giver os god tid frem mod oktober til at finde de herredoublekonstellationer, der kan stille os bedst muligt i kampen om medaljer ved Thomas Cup.«

Mads Conrad-Petersen har vundet EM med sin tidligere makker Mads Pieler Kolding, og den bedste placering på verdensranglisten var en fjerdeplads.

Han vil fortsætte med at spille badminton på nationalt plan i Greve.