Caleb Ewan sørgede for tiltrængt opmuntring til hårdt ramte Lotto Soudal med sejren på 3. etape.

Den grønne pointtrøje i Tour de France har nærmest været Peter Sagans ejendom i de seneste år, og det bliver formentlig ikke vinderen af mandagens 3. etape, der kommer til at ændre på det faktum.

Caleb Ewan har nemlig ikke tænkt sig at stræbe efter trøjen, selv om han med sin spurtsejr i Sisteron viste, at han som forventet er en af feltets hurtigste ryttere.

- Vi må se, hvad der sker. Jeg skulle jo først og fremmest have været med fremme på 1. etape, og det var jeg ikke.

- I dag (mandag, red.) kunne jeg se, at mange af de hurtige folk kæmpede om pointene på de indlagte spurter. Lige nu er jeg ikke interesseret i trøjen.

- Men okay, hvis jeg vinder nogle flere etaper, så kan det være, jeg kommer tættere på. Lige nu er min prioritet etapesejre, siger Caleb Ewan.

Australierens sejr er en tiltrængt opmuntring for hans hold, Lotto Soudal, der har haft en katastrofal indledning på Tour de France.

Både John Degenkolb og Philippe Gilbert måtte udgå efter 1. etape, hvor Caleb Ewan ikke var i nærheden af en spurtsejr.

- Det var en frygtelig start. Vi kom for at få den gule trøje på 1. etape. Det gjorde vi ikke, og samtidig mistede vi to ryttere. Moralen er stadig god, men det var nedtur for holdet. Philippe og John har begge meget erfaring.

- Det er rart for hele holdet, at vi nu har en sejr, så bliver vi mere afslappede. Når man er det, kører man som regel bedre, siger Caleb Ewan.

Den blot 165 centimeter høje afslutter vandt tre etaper sidste år, så mandagens sejr var karrierens fjerde i det franske etapeløb.

