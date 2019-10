Undertippede Rasmus Gemke slog verdens nummer seks i Denmark Open og er i kvartfinalen.

En af de største sejre i karrieren.

Sådan beskriver den danske badmintonspiller Rasmus Gemke triumfen, da han torsdag slog sjetteseedede Jonatan Christie fra Indonesien i to sæt i Denmark Open.

Sejren giver Gemke, der er nummer 22 i verden, en plads i kvartfinalen.

- Det er helt vildt. Det er en turnering, jeg har fulgt med i, siden jeg var helt lille, og nu står jeg i kvartfinalen.

- Christie er en af de bedste i verden og har gjort det rigtig godt på det seneste, så det er helt vildt at slå ham, siger Gemke.

Han vandt kampen med 21-17, 23-21, og specielt slutningen blev yderst nervepirrende, da Gemke først missede en matchbold på en servefejl, og Christie kort efter missede en sætbold.

Men til sidst sikrede danskeren sig sejren med et hårdt smash langs sidelinjen og kastede sig i gulvet med næverne knyttet og jublede sammen med den udsolgte arena i Odense.

- Det var virkelig intenst til sidst. Der var en masse tanker, der fløj gennem mit hoved, og jeg kunne godt mærke, at jeg rystede en lille smule på armen, og det var en vanvittig forløsning, da jeg endelig fik den slået ned, siger Gemke.

Han var både i første og andet sæt bagud med fire-fem point, men leverede begge gange et flot comeback, og det var i sidste ende med til at knække Jonatan Christie, forklarer indoneseren selv.

- Tillykke til Rasmus. Han spillede rigtig godt.

- At han fik de comeback, som han gjorde, betød, at han pressede mig meget, og det var det, der gjorde udslaget i denne kamp, som jeg er nødt til at tage ved lære af, siger Christie.

Rasmus Gemke skal i kvartfinalen op mod verdensetteren Kento Momota fra Japan.

