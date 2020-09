Lennard Kämnas sejr er en tiltrængt triumf for Bora, der flere gange har været tæt på i Tour de France.

Hvis cykelsport alene handlede om at køre offensivt og skabe underholdning for publikum, ville Bora være oppe blandt de allermest succesrige Tour de France-hold.

Men desværre for det tyske mandskab bliver succes nærmest udelukkende udmålt i sejre, og her har det knebet for de ellers velkørende ryttere at tage det sidste skridt i Touren.

Lige indtil tirsdag og 16. etape.

Her lykkedes det endelig for holdet. Her lykkedes det endelig for Lennard Kämna, der har været en af de mest iøjnefaldende ryttere i løbet.

- Det er en stor, stor lettelse for hele holdet og også for mig selv. Jeg tager nogle enorme skridt i år, siger Kämna, der vandt en etape i Tour-generalprøven Critérium du Dauphiné.

Bora har sat sit præg på en lang række etaper. Ikke mindst i fredags, hvor Kämna og holdkammeraten Maximilian Schachmann måtte se EF-rytteren Dani Martinez snuppe sejren på 13. etape.

Belært af erfaringerne fra den nedtur vidste Kämna, at der ikke var megen fidus i at komme til mål sammen med klassiske bjergryttere på en bjergafslutning.

- Jeg vidste, at jeg var nødt til at komme alene til mål. Da jeg opfattede, at der var en mulighed for at stikke af fra udbruddet, gav jeg den fuld gas hele vejen til målstregen, siger han.

Sideløbende med jagten på etapesejre har Bora-rytterne også måttet knokle for at køre Peter Sagan i stilling til pointspurterne.

Det har været en blandet succes, for den slovakiske superstjerne halter fortsat efter Quick-Steps Sam Bennett i kampen om den grønne trøje.

- Holdet har arbejdet så hårdt i de sidste par uger og har haft mange nedture. Derfor betyder det rigtig meget at vinde i dag, siger Lennard Kämna.

Sportsdirektør Enrico Poitschke kan se tilbage på veludført arbejde på den første etape efter hviledagen.

- Vi har meget fokuseret på denne etape. Vores mål var at få Lennard eller Max (Schachmann, red.) med i et udbrud, forhåbentlig med nogle hjælpere. Alt fungerede perfekt, og derfor vandt vi etapen, siger Poitschke.

/ritzau/