Formel 2-køreren Christian Lundgaard fik efter en andenplads lørdag ingen point ud af søndagens løb i England.

Racerkøreren Christian Lundgaard måtte søndag udgå med en punktering, da Formel 2-kørerne dystede for anden dag i træk på Silverstone-banen i England.

Den 19-årige danske Art Grand Prix-kører fik en punktering på venstre fordæk og forlod løbet fem omgange før mål i det såkaldte sprint race over 21 omgange.

På det tidspunkt var Christian Lundgaard kort forinden blevet overhalet på syvendepladsen af den førende i den samlede stilling, briten Callum Ilott (Uni Virtuosi).

Danskeren fik ellers en god start, da han på første omgang snuppede to placeringer og avancerede fra syvende- til femtepladsen, men i sidste ende rakte den gode start ikke til point.

Japaneren Yuki Tsunoda fra Carlin-teamet endte med at vinde søndagens løb foran tyske Mick Schumacher (Prema Racing), søn af den syvdobbelte Formel 1-verdensmester, Michael Schumacher.

Mick Schumacher havde få omgange før mål forsøgt at overhale sin Prema Racing-kollega, russeren Robert Shwartzman, i kampen om førstepladsen.

De to kolliderede og endte med at sende Shwartzman ud af kampen om topplaceringerne, mens Yuki Tsunoda snuppede førstepladsen.

Christian Lundgaard må nøjes med at glæde sig over, at han lørdag blev nummer to efter Callum Ilott i det såkaldte feature race, der blev kørt over 29 omgange på Silverstone.

Det er anden uge i træk, at Formel 2-kørerne dyster på Silverstone.

I sidste uge blev Christian Lundgaard henholdsvis nummer fire og to i de to løb.

Callum Ilott fører i den samlede stilling med 106 point, mens Christian Lundgaard har 87 point på andenpladsen.

Robert Shwartzman har 85 point på tredjepladsen efter en for ham ærgerlig weekend med placeringer som nummer otte lørdag og 13 søndag.

Dermed mistede russeren føringen i den samlede stilling.

I næste weekend skal Formel 2-kørerne i aktion i Barcelona.

/ritzau/