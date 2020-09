Christian Lundgaard blev for anden dag i træk nummer to i et Formel 2-løb i Italien.

Den danske racerkører Christian Lundgaard holder sig til i toppen af Formel 2-stillingen.

Søndag blev 19-årige Lundgaard nummer tre ved et løb på den italienske bane Monza, hvor Formel 1-kørerne også skal i aktion søndag.

Lundgaard fulgte dermed op på sin tredjeplads fra lørdagens løb på samme bane, og samlet kan han øjne en topplacering.

Danskeren ligger nummer fem med 114 point. Der er 24 point op til russiske Robert Shwartzman på tredjepladsen, 27 til den tyske legendesøn Mick Schumacher på andenpladsen og 32 til britiske Callum Ilott på førstepladsen.

Resten af 2020-sæsonen byder på to løb i italienske Mugello, to i russiske Sotji og fire i Bahrain.

/ritzau/