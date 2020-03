Luna Christofi har lagt mærke til fuglene.

»Man kan høre dem synge. Det plejer man ikke at kunne, så stille er der,« siger hun.

Den berejste danske tv-journalist befinder sig i øjeblikket dér, hvor hun normalt opholder sig allermindst, når hun jagter Formel 1- og Champions League-stjerner over hele verden: Derhjemme.

Hun er i lighed med resten af den spanske befolkning beordret til at blive i eget hjem for at stoppe spredningen af coronavirussen i et land, der næsthårdest ramt i Europa efter Italien.

Så siden i lørdags har lejligheden været de omklamrende omgivelser for Luna Christofi, der bor i den mellemstore - og normalt larmende - spanske by Valladolid, små 200 kilometer nord for Madrid.

»Gaderne ligger mennesketomme. Fødevareforretninger og apoteker har åbne, men de er også mennesketomme. Det eneste, der larmer, er nogle få køretøjer med folk, der skal på arbejde,« fortæller Luna Christofi:

»Og så er det ellers militærets og politiets køretøjer, der er i gaderne. Stille og roligt, og fanden bliver ikke malet på væggen: Sådan skal det ikke forstås. Men det er bare uhyggeligt at se militærkøretøjer i gaderne, for det forbinder jeg med noget utrygt. Ideen er selvfølgelig, at de skal hjælpe. Men de skal hjælpe med at holde befolkningen indendøre. det er det, det handler om.«

Hun uddyber: »Man bliver spurgt, hvad man laver, og de har især travlt med at sende de gamle hjem. En ældre man kom forleden hen til mig, da jeg var ude for at handle. 'Kan du forstå det,' sagde han til mig: 'Jeg sad bare helt alene på en bænk og slikkede solskin, og så siger de, at jeg skal gå hjem.' Sådan er der tusindvis af eksempler hernede.«

I minutterne efter at Luna Christofi i lørdags satte fødderne på spansk jord efter en lang og stressende tur hjem fra det aflyste Formel 1-grandprix i Australien (12-13 timer i telefonkøer og flyselskabers hjemmesider og det tredobbelte antal timer på selve flyturen), kom beskeden fra den spanske premierminister Pedro Lopez. Folk må kun forlade deres hjem for at handle ind.

Sådan har det været siden, og Luna Christofi er ikke i tvivl om, hvad der påvirker hende mest.

»Det er uvisheden og uforudsigeligheden i, at man ikke har prøvet det her før. man aner ikke, hvad der kommer til at ske. Hvad betyder det at lukke et lands grænser? Hvad betyder undtagelsestilstand?« spørger hun.

Selv sørger hun for at handle i flere omgange. For at komme bare en lille smule ud.

»Men jeg er selv et halvanakistisk menneske, så man får virkelig sine vinger stukket. Min mand kravler op af væggene. Han har aldrig elsket så meget at komme på arbejde, så han kan komme ud. I Syderuopa lever man i gaderne. Man sover i sit hjem, og ellers er man ude, så det er en hård nyser for spanierne i forhold til det sociale samvær,« siger Luna Christofi.

»Det eneste, der holder liv i folk er balkonerne. Her råber man til hinanden og snakker til hinanden. Lige som i italien. Dor mange mennesker er den lille balkon lige nu det eneste liv, de har uden for lejlighedernes fire vægge.«

Og hvad laver en dansk reporter, der er vant til at bevæge sig over afstande på hundredevis og tusindvis af kilometer, når bevægelsesfriheden stort set er indskrænket til et begrænset antal kvadratmeter?

»Jeg sidder og venter på, at det hele åbner igen,« konstaterer Luna Christofi, der uge efter uge normalt toner frem hos TV3 Sports transmissioner:

»Men ellers kommer jeg til bunds i en masse bunker, får ryddet op, organiseret og læst op på ting. Jeg får lavet alt det, jeg ikke har tid til, når jeg arbejder. Så jeg er spritklar, når der er datoer for Formel 1 og Champions League. Når det hele går i gang, kommer det til at køre for fuld udblæsning, og så bliver der ikke meget fri. Så jeg bruger også det her til lidt mental hygiejne.«

