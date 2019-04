Knap har NBA-klubben Sacramento Kings ansat Luke Walton som træner, før han er blevet sagsøgt af NBA-reporteren Kelli Tennant.

Det skriver The Guardian.

Ifølge anklageskriftet skal hændelsen have fundet sted, dengang Luke Walton var assistentræner hos Golden State Warriors.

Kelli Tennant har fortalt, at det fandt sted, da hun ville aflevere en kopi af sin bog på Luke Waltons hotel. Årsagen var, at Walton havde skrevet forordet til bogen.

Luke Walton skulle angiveligt have inviteret Kelli Tennant med på hans værelse for at diskutere bogen. Men i stedet lagde han hende i hans seng, hvorefter han kyssede hende. Og selvom hun sagde stop, fortsatte han og brugte hele sin vægt til at holde hende nede, lyder det.

Her både tog han på hendes krop og grinte, selvom hun altså bad ham stoppe. Da hun endelig slap fri, skal Walton have sagt »godt at se dig«.

Tennant meldte aldrig hændelsen, men fortæller, at Walton fortsatte med at plage hende, da han blev cheftræner i Los Angeles Lakers. På trods af det fortsatte Kelli Tennant som sidelinjereporter i Los Angeles.

Los Angeles Lakers afviser dog, at de nogensinde har fået noget at vide om hændelsen.

Luke Walton. Foto: HARRY HOW Vis mere Luke Walton. Foto: HARRY HOW

»På intet tidspunkt under hans ansættelse, er det blevet meldt til os. Hvis det var blevet meldt havde vi straks underrettet NBA for at få en undersøgelse sat igang. Men da Luke Walton nu er ansat hos et andet hold, har vi ikke yderligere kommentarer,« lyder det fra Los Angeles Lakers.

Luke Walton hævder også selv, at han er uskyldig.

»Luke Walton har bedt mig forscare ham mod de her grundløse beskyldninger. Anklageren ser en mulighed og er ikke et offer. Hendes anklage er ikke troværdig, og det vil vi bevise i retten,« siger Mark Baute, der er Luke Waltons advokat til New York Post.

Luke Walton blev i sidste uge præsenteret som ny træner i Sacramento Kings. Klubben har udtalt, at de »er opmærksomme på reporten og er igang med at indsamle information. Derudover har vi ingen kommentarer,« lyder det i en pressemeddelelse.