Nicki Pedersen føler sig godt tilpas og går nu efter at ende så tæt på top-3 som muligt i VM-serien.

Horsens. Nicki Pedersen havde hjemmebane og stor opbakning i Horsens, da VM-seriens tredje grandprix blev kørt lørdag aften.

Den danske speedwaykører kvitterede med tre heatsejre og 12 point til VM-stillingen, og selv om finalepladsen akkurat glippede, giver præstationen forhåbninger frem mod de syv resterende grandprixer i år.

- Jeg vil jo gerne op i top-3 eller så tæt på top-3 som overhovedet muligt. Nu kæmper vi. Jeg er tændt, og jeg går all-in, siger Nicki Pedersen.

I sæsonens to første grandprixer kæmpede Nicki Pedersen med en håndskade, og det hæmmede tilsyneladende den danske speedwaykører gevaldigt.

Lørdag følte han sig anderledes godt tilpas på speedwaycyklen.

- Det var meget bedre. Jeg kunne slet ikke holde ved i de to første heat. Det er ikke 100 procent endnu. Jeg har stadig is på i pauserne mellem heatene, men det er bedre. Jeg er på vej tilbage på rette spor, siger han.

Den tredobbelte verdensmester styrtede to gange efter sammenstød med andre kørere. Blandt andre danske Michael Jepsen Jensen der var med på et wildcard.

- Jeg blev kørt af to gange, så det er klart, at jeg mistede lidt fokus. Selvfølgelig gjorde jeg det. Men jeg kom tilbage på sadlen igen, siger Pedersen.

Desværre for Nicki Pedersen fik han ikke mulighed for at vælge inderbanen i semifinalen. Inderbanen - eller bane 1 - viste sig aftenen igennem som den klart bedste.

Havde Nicki Pedersen fået den, havde hans finalechancer været betydeligt bedre.

- Bane 1 var outstanding. Den kunne ikke misses derfra. Derfor var det også uheldigt, at Tai Woffinden lige nøjagtig nåede at køre forbi Frederik Lindgren i heat 20. Ellers havde jeg fået bane 1, og så havde jeg klart kørt i finalen.

Pedersen kan dog glæde sig over, at de 12 point var hans hidtil bedste pointhøst i sæsonen. Han har i alt 22 point.

Samlet ligger Pedersen på 11.-pladsen i VM-tabellen. Der er 27 point op til Tai Woffinden på førstepladsen, mens tredjepladsen er 12 point væk for danskeren.

Næste grandprix køres i svenske Hallstavik allerede i næste uge.

