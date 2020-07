OL-medalje, europamester og guld ved VM. Lotte Friis har opnået store resultater i sin karriere som elitesvømmer.

Men da bassinet blev skiftet ud med radiomikrofonen, var hun pludselig ikke længere hverken verdensmester eller europamester. Alligevel vidste Lotte Friis, at hun havde fundet sin nye plads.

B.T. taler i en serie med tre forskellige tidligere danske sportsudøvere, der efter karrieren har taget springet over på den anden side af kameraet og mikrofonen. Om hvorfor, hvilke overvejelser de gjorde sig, og hvordan det er at gå fra at være sportsstjerne til at være den, der stiller de hårde spørgsmål.

'Hvad skal du nu?' For Lotte Friis var det spørgsmål ikke så svært at svare på, selv om hun på det tidspunkt i 2017 havde brugt de seneste 14 år som professionel svømmer. Hun ville være en del af mediebranchen.

»Jeg ville være en del af den, fordi jeg gerne ville være med til at underholde folk. Nu havde jeg allerede underholdt på én slags måde, da jeg svømmede, og det her var en anden mulighed for at gøre det,« fortæller hun.

»Og jeg vidste, at hvis jeg skulle stoppe med at svømme, så skulle jeg finde noget, der var lige så sjovt at lave.«

Men al begyndelse er svær, og derfor var det hele ikke bare lutter sjov, da Lotte Friis i starten af 2018 pludselig sad foran mikrofonen som ny morgenvært på P4-programmet Formiddag på 4’eren.

»I starten var jeg ret intimideret af at skulle arbejde sammen med nogle mennesker, der har læst på Journalisthøjskolen eller universitetet. Det havde jeg jo ikke, men det var så også bare med til inspirere mig og gjorde, at jeg arbejdede dobbelt så hårdt.«

Lotte Friis blev ved Sport2018 nyt medlem af Hall of Fame. Foto: Henning Bagger

Det var hun nødt til. For her kunne hun pakke sine medaljer, rekorder og titler langt væk. Her var hun på udebane.

»Jeg vidste i bund og grund ikke helt, hvad jeg kastede mig ud i. I hvert fald ikke med det program, som jeg er vært på nu. Hvor stor en arbejdsopgave det egentlig var, og at det ikke bare var at gå ind og stille nogle spørgsmål, men at der også lå en masse ting bagved det. Så det synes jeg var lidt overvældende.«

Det betød også, at der blev brugt utallige timer begravet i bøger, ligesom hun begyndte at iagttage sine kollegaer. Den mentalitet var heldigvis ikke fremmed for hende.

Godt nok var det ikke svømmetræning, men det tog Lotte Friis blot som en ny og sund udfordring.

Lotte Friis sammen med sin mand Christoffer Schnack. Foto: Henning Bagger

»Det har bare gjort, at jeg har suget endnu mere til mig og lyttet rigtig meget til dem, der har erfaring med det. Jeg var jo ikke verdensmester til det her, og det er et håndværk, som jeg i dag stadig arbejder med i forhold til måden, jeg synes, jeg skal være på som journalist og radiovært.«

I dag elsker hun sit job og føler, at hun er kommet langt.

»Det er en fed verden, og en verden, som jeg jo har befundet mig i periferien af i løbet af min svømmekarriere. Nu sidder jeg i det, og det er mega spændende at kunne fortælle historier. Jeg har fået fortalt min historie masser af gange. Nu er det helt specielt at kunne være med til at fortælle de historier, som andre mener bør høres. Jeg elsker det.«

