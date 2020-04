15 minutter og 38,88 sekunder ændrede alt for Lotte Friis.

»Jeg krammede alle min konkurrenter, og da jeg kom ned til det danske hold, var jeg stadig helt forvirret. Hvad fanden skete der lige?« erindrer den tidligere topsvømmer.

Til TV 2 Sport fortæller hun om et helt særligt skelsættende øjeblik i karrieren, der var med til at definere ikke bare de efterfølgende år, men hele karrieren for hende.

Det skete ved VM i 2013.

Her stillede Lotte Friis op som en med egne ord 'knækket svømmer'.

Nedturen var blevet udløst af et skuffende OL året inden, i 2012 i London. Hun åbner selv muligheden for, at hun dengang fik en 'minidepression'.

Så derfor havde motivation længe manglet op VM i 2013, fortæller hun til TV 2 Sport.

Alligevel endte Lotte Friis med en sølvmedalje efter en tæt duel med den store amerikanske favorit, Katie Ledecky. Stik mod alle odds.

Guldvinderen ved VM i 2013, Katie Ledecky (th.), løfter anerkendende Lotte Friis' arm i vejret. Foto: LLUIS GENE Vis mere Guldvinderen ved VM i 2013, Katie Ledecky (th.), løfter anerkendende Lotte Friis' arm i vejret. Foto: LLUIS GENE

Og den danske svømmer havde ogå svømmet hurtigt - også hurtigere end den dengang eksisterende verdensrekord, så det var ensbetydende med en ny Europarekord for hende (den nye verdensrekord tilhørte jo nu Katie Ledecky).

»Det gjorde rigtig meget for mig og mit videre liv, at jeg fik troen tilbage på mig selv og beviste – ikke kun over for verden, men også over for mig selv – at jeg stadig kunne være med,« fortæller Lotte Friis til TV 2 Sport.

Hun forlod endegyldigt bassinet i 2017 efter en karriere med masser af medaljer: 23 i alt (8 guld, 11 sølv og 4 af bronze). Hun blev sidste år optaget i Hall of Fame.

Lotte Friis er i dag radiovært på den populære DR-program 'Formiddag på 4’eren'.