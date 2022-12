Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En håndskrevet besked fra en medpassager har rørt Logan Paul dybt.

Det fortæller han i et opslag på Twitter, hvor han har delt et billede af beskeden, som han fik stukket i hånden på et fly, da han var på vej hjem for at holde jul.

'En besked fra passageren ved siden af mig. Jeg havde brug for det lige nu. Tak Iain,' skriver Logan Paul, der også har mange millioner følgere på sin YouTube-kanal.

Det lille brev er skrevet af en Iain Schlegel, der altså skulle have siddet ved siden af den 27-årige amerikaner.

'Kære Logan. Jeg er ked af at forstyrre dig. Jeg er sikker på, du bare gerne vil have en normal og afslappende flyvetur,' lyder det i indledningen fra passageren, der har noget på hjerte.

For han fortæller wrestleren, hvor stor betydning han faktisk har haft.

'Jeg ville bare sige, at dine videoer hjalp mig gennem en svær tid i livet, og jeg vil altid være taknemmelig. Du fik mig til at grine, når jeg havde brug for det, og selvom jeg ikke kender dig personligt, var det altid tydeligt, du havde et godt hjerte og er et godt menneske,' lyder det.

Iain Schlegel tilføjer desuden, at han ønsker Logan Paul en rigtig god jul, og så håber han, at han får et godt liv. Samtidig slutter han også med en boganbefaling.

'Jeg vil gerne anbefale 'The Pocket' (af Pema Chödrön, red.). Den hjalp mig mere end ord kan beskrive, og jeg håber, du også kan bruge den,' skriver passageren.

Opslaget på Twitter har i skrivende stund fået knap 118.000 likes, og det er blevet set af over 12 millioner.