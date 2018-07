Geraint Thomas er knapt et minut foran Chris Froome, men Sky-duoen ser det som en fordel med to ledere.

Annecy. På overfladen er rollerne byttet om på Team Sky, inden Tour de France tirsdag kører ind i bjergene.

Det er nemlig ikke Chris Froome, der ligger bedst til i den samlede stilling. Den mangeårige løjtnant Geraint Thomas har et forspring på 59 sekunder til den firedobbelte Tour-vinder.

Den diplomatiske duo gør dog klart, at det er en fordel og ikke en ulempe, at der lige nu er to chefer på holdet.

- Vi er her jo for at vinde løbet på den ene eller den anden måde. Det er fantastisk at have flere muligheder, siger Chris Froome på en kort presseseance på hviledagen.

Inden Tour de France slog Sky-ledelsen fast, at man spillede på to heste, og at både Froome og Thomas skulle beskyttes af holdkammeraterne.

- Geraint er i en optimal position lige nu, og jeg kan se ham tage den gule trøje i de kommende dage. Men jeg ser stadig mig selv helt inde i kampen, siger Chris Froome.

Også Geraint Thomas er forsigtig med at tale sine egne chancer op på bekostning af holdkammeraten.

- Vi prøver begge at holde os fremme og tage det derfra. Der vil komme en naturlig udskilning på et tidspunkt, hvor vi finder ud af, at en af os er den bedste, og så kører vi for ham.

- Så længe vi begge kan være foran, er det taktisk det bedste, siger Geraint Thomas.

Froome ser det også som et taktisk trumfkort at være to, der kan køre for en topplacering i klassementet.

- Når vi kigger på nogle af vores rivaler, har de to eller tre muligheder på deres hold. Også derfor er det vigtigt, at vi er to helt fremme. Samtidig gør det os bedre i stand til at dække udbrudsforsøg, siger Chris Froome.

Tour de France fortsætter tirsdag med en 158,5 kilometer lang etape, hvor rytterne skal op over fire bjergtoppe.

/ritzau/