En 30-årig mand mistede på tragisk livet ved Brooklyn Half Marathon i New York lørdag.

Løberen kollapsede kort efter at have krydset målstregen.

Den 30-årige løber blev erklæret død på Coney Island Hospital ifølge løbsarrangørerne, men der blev ikke meldt noget ud om dødsårsagen.

Det skriver People.

New York Citys brandvæsen bekræftede lørdag til det amerikanske medie, at 16 deltagere blev transporteret til lokale hospitaler, hvoraf fem blev anset for at være i kritisk tilstand og en, der blev erklæret død.

Årsagen til de mange tilfælde menes at være en ekstrem varme, høj luftfugtighed og luftforurening.

»Vi er dybt påvirket af en deltagers bortgang efter 2022 RBC Brooklyn Half. Vores tanker er med løberens familie og dem tæt på ham,« sagde talsmand Trina Singian til People.

Arrangørerne fortalte til mediet, at løberen, der døde, straks blev tilset af læger på stedet efter sit kollaps.

Ved årets løb nåede temperaturerne helt op på 32 grader om eftermiddagen, hvilket skabte usædvanligt varme og farlige forhold for denne årstid i et område, der normalt ikke er ramt af sådan en varme samtidigt med, at der også var udstedt advarsler om ringe luftkvalitet i dele af Brooklyn på grund af luftforurening.

Arrangørerne fortalte til People, at temperaturerne var på mellem 15 og 25 grader under løbet, hvor der var en luftfugtighed på helt op mod 97 procent i løbets første par timer.