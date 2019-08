OB har allerede hentet fire sommerforstærkninger til Fyn - Moses Opondo, Sander Svendsen, Isaam Jebali og Kingsley Madu.

Men fynboerne er slet ikke færdige med at forstærke sig. Der skal en midtstopper ind - og måske venter der yderligere transfergaver til de fynske fans.

OB's sportsdirektør, Jesper Hansen, fortæller, at der er økonomi til at slå til, hvis der i løbet af transfervinduets to sidste uger byder sig spændende muligheder.

»Vi kigger frem til transfervinduets sidste time, om der ikke dukker noget spændende op. Og så er vi i så fald parat til at hugge til. Og også klar til at bruge penge,« siger Jesper Hansen.

Jesper Hansen, sportsdirektør i OB Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Jesper Hansen, sportsdirektør i OB Foto: Sophia Juliane Lydolph

Så I har igen mulighed for at strække budgettet, som I gjorde sidste sommer, da muligheden for at købe Bashkim Kadrii pludselig opstod sent i transfervinduet?

»Ja, det kan man sige. Hvis der kommer en unik mulighed, så vil vi se, om vi kan finde den økonomi, der skal til.«

Jesper Hansen understreger, at førsteprioriteten lige nu er at lukke hullet efter midterforsvareren Alexander Ludwig, der for nyligt skiftede tilbage til AC Horsens. Og den proces er godt i gang.

»Vi har været i gang i et stykke tid. Det er alt, jeg kan sige til dig. Jagten er gået ind, og så må vi se, om det lykkes.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

OB's hurtige venstreback Jacob Barrett Laursen har for nyligt meddelt, at han ikke ønsker at forlænge sin kontrakt, der udløber til sommer. Og Jesper Hansen udelukker ikke, at man kan finde på at sælge venstrebacken denne sommer.

»Alle vores spillere er principielt til salg, hvis der kommer et godt tilbud. Hvis det er fornuftigt for os og spilleren, så kigger vi på det,« lyder det fra OB-bossen.