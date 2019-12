Stoffer, smugling og et drab i Malmø, der har tråde til en sag i Danmark.

Juleaften blev den 36-årige svenske mand Flamur Beqiri skudt og dræbt foran sin familie i London. Nu undersøger svensk og britisk politi, om drabet på den danske målmand Anders Lindegaards tidligere svoger har en relation til Beqiris kriminelle fortid.

Det skriver den svenske avis Sydsvenskan.

Årsagen skal vi i første omgang finde i en sag, der går helt tilbage til 2008.

Ifølge den svenske avis var Flamur Beqiri dengang en af Sveriges mest eftersøgte mænd, efter politiet mistænkte ham for at være en del af en narkoring, der flyttede mere end 340 kilo cannabis rundt i Skandinavien.

De anklager blev senere droppet, og han fik i stedet en straf for en mildere forseelse, der involverede smugling af blandt andet cigaretter og alkohol.

Det er dog langt fra den eneste kriminelle forbindelse, som politiet lige nu undersøger kan have en forbindelse til drabet.

Den dræbte pladeselskabsejer skulle ifølge Sydsvenskan også have en forbindelse til en række centrale figurer i Malmøs kriminelle underverden. Politiet arbejder nemlig også ud fra en teori om, at hans død kan have en relation til et drab i Malmø tilbage i august i år.

Anders Lindegaard med sin tidligere hustru Missé Beqiri. Missé Beqiris bror blev dræbt juleaften. Foto: OLI SCARFF Vis mere Anders Lindegaard med sin tidligere hustru Missé Beqiri. Missé Beqiris bror blev dræbt juleaften. Foto: OLI SCARFF

Her blev Karolin Hakim skudt og dræbt, mens hun bar sit blot to måneder gamle barn.

Forbindelsen skyldes, at Beqiri var venner med kvindens mand, Naief Adawi, der menes at have været det oprindelig mål, da skyderiet fandt sted.

Naief Adawi blev i 2010 idømt otte års fængsel for at have været en del af den røverbande på 20 personer, der i 2008 stjal omkring 62 millioner kroner i Danmark hos Dansk Værdihåndtering.

Ifølge Sydsvenskan arbejder politiet også ud fra teorien om, at hans fortid kan have en forbindelse til drabet juleaften, fordi flere af hans tidligere samarbejdspartnere og venner er blevet dræbt, siden Beqiri flyttede til England i 2016.

Det menes ikke, at Flamur Beqiri havde nogle udestående sager med politiet, inden han flyttede til London, men det er alligevel hans blakkede fortid, der bliver kigget på efter det makabre drab.

Faktisk har Scotland Yard noget bemærkelsesværdigt bekræftet, at de netop kigger på, hvorvidt drabet er sket som 'hævn' for hans tidligere involvering i det kriminelle miljø.

»Vi mener, at Flamur kan have været involveret i en eller anden form for kriminalitet i Sverige, og vi er i kontakt med vores svenske kolleger for at prøve at forstå, hvilke - hvis nogen - episoder, der måtte have været, der kan have ført til, at nogen søgte hævn mod Flamur i England,« udtaler inspektør Jamie Stevenson ifølge The Telegraph.

Det var omkring klokken 21.00 lokaltid juleaften, at Flamur Beqiri blev skudt på klos hold nær hjemmet i den engelske hovedstad. Her var han på vej hjem med sin kone, Deborah Krasniqi, og deres søn.

Ambulancereddere blev tilkaldt, men Flamur Beqiris liv stod ikke til at redde, og han blev derfor erklæret død på stedet.

En person blev efterfølgende set løbe fra stedet. Han er mistænkt for at være gerningsmanden.

Der er indtil videre ikke foretaget nogen anholdelser i sagen.

Parrets bolig er placeret i et eksklusivt område i bydelen Wandsworth - blot få minutter væk fra skolen 'Thomas's Battersea', hvor prins Williams og hertuginde Kates to børn går i skole.

The Guardian var 1. juledag i kontakt med en nabo til Flamur Beqiri og hans familie. Hun fortalte, at hun hørte op mod otte til ti skud.

Flamur Beqiri kommer ligesom sin modelsøster Missé Beqiri fra Sverige.

33-årige Missé Beqiri har blandt andet medvirket i realityprogrammet 'Real Housewifes of Cheschire' og har altså været gift med den tidligere Manchester United-målmand Anders Lindegaard.

De to dannede par i fem år, hvoraf de to af årene var som mand og kone. De blev skilt i 2016 og har sammen en sønnen Julian, der i dag er syv år gammel.