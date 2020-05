Et reb, nogle skolebørn, en bold, og en indhegnet fodboldbane.

Det er ikke bare opskriften på en kreativ løsning til nogle fodboldsultne elever - det har også vist sig at være opskriften på en viral succes i ly af coronakrisen.

For et Facebook-opslag fra Nørholm Skole uden for Aalborg har fået helt uventet opmærksom, der har rakt lang, langt ud over det område, den lille skole med kun 116 elever normalt dækker. Det er sket via en video på bare 38 sekunder.

'Det opslag er, sagt på nordjysk - set og delt pænt mange gange, og vi har fået mange positive reaktioner på det. Det er vi helt vildt glade for, og 4. klasse er selvfølgelig ikke til at skyde igennem,' som det lyder på et nyt Facebook-opslag fra Nørholm Skole.

I alt har videoen fra 7. maj i skrivende stund...

... fået mere end 1.500 likes ind,

... fået mere end 500 kommentarer,

... fået mere end 2.500 delinger.

Og så er den blevet set mere end svimlende 280.000 gange.

De tal er hver for sig udtryk for en mange-mange-mangedobling i forhold til de meddelser fra hverdagen på skolen, der normalt kommer blive lagt ud på Facebook.

Og ideen, der bliver præsenteret i videoen er egentlig ganske simpel. Her er børnene igennem en overtræksvest bundet fast til en snor på tværs af en lille aflukket fodboldbane. Her spiller de så fodbold.

'Hvad gør man, når man bare savner at spille fodbold, men ikke må dyrke kontaktsport i disse tider? Jo, man binder da bare børnene fast i nogle reb og spiller 'live bord-fodbold',' som det lyder i det oprindelige opslag.

Der endda er nået langt ud over ikke bare de nordjyske, men også de danske grænser.

»Vi kan se, at den både er blevet delt i Spanien og Italien. Der er mange, der skriver, at de synes det er fantastisk, og de tagger hinanden med det formål, at det skal bruges på andre skoler og i idrætsforeninger. Og så er det fedt med anerkendelsen, når man deler noget, andre kan bruge,« siger skoleleder Henrik Nielsen fra Nørholm Skole til TV 2 Nord.

Se den virale video herunder: