Lewis Hamilton, der er forsvarende verdensmester, vandt sæsonens første Formel 1-grandprix i Bahrain.

Sæsonens første Formel 1-grandprix bød på masser af drama samt en yderst tæt duel om sejren mellem Mercedes-køreren Lewis Hamilton og Red Bulls Max Verstappen i Bahrain.

Verstappen, der startede i pole position, forsøgte sig med en anden pitstop-strategi og fik hårde dæk på senere end Hamilton.

Da Verstappen kom ud fra sit andet pitstop med hårde dæk, var der lidt over otte sekunder op til Hamilton.

Men det forspring blev langsomt spist op af Verstappen, der kom helt op til Hamilton med omkring fem omgange tilbage.

Hamilton og Verstappen gav over radioen besked på, at de bare skulle have ro til hver deres mission.

Missionen lykkedes for Verstappen, da han overhalede rivalen med få omgange tilbage, men hollænderen kørte for langt ud og brugte mere end selve banen, og det er imod reglerne.

Red Bull fik straks ordre fra løbsledelsen om at lade Hamilton komme forbi med det samme, og det blev fulgt.

Derfor fik Hamilton svaret tilbage og generobret førstepladsen, og den slap han ikke igen.

Forskellen på dækkene hos de to forreste så på de sidste omgange ud til at være udlignet, og der var ikke mere at gøre på sidste omgang for Verstappen.

Valtteri Bottas (Mercedes) blev nummer tre, mens Lando Norris (McLaren) endte på fjerdepladsen.

Kevin Magnussen er ikke med i Formel 1 længere, da Haas valgte at udskifte begge sine kørere efter sidste sæson.

Afløserne i Haas-bilerne klarede den ikke specielt godt.

Værst gik det for Nikita Mazepin, som fik en decideret skrækkelig start på Formel 1-debuten ved at køre af banen og ind i barrieren på første omgang.

Mick Schumacher var også tæt på at køre galt i starten af løbet, men kom tilbage på banen og endte med at blive nummer 16.

Dermed kan Schumacher trøste sig med, at han var i stand til at fuldføre grandprixet i modsætning til sin Haas-makker.

