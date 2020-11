Formel 1-køreren Lewis Hamilton satte gang i spekulationerne om hans fremtid efter sin sejr i Italien.

Sæsonens førende Formel 1-kører, britiske Lewis Hamilton, såede efter sejren i Italien tvivl om sin fremtid i motorsportens mest eksklusive klasse.

Men forud for weekendens grandprix i Istanbul i Tyrkiet, antydede racerkøreren, at han tager endnu en sæson hos hans nuværende hold, Mercedes.

Under et pressemøde torsdag fortalte han således de fremmødte journalister, at han og Mercedes "bliver ved med at kæmpe for flere mesterskaber".

- Vi bliver ved med at stile efter at forbedre os, sagde han.

Det var da også en smilende Hamilton, der efter løbssejren i Italien for to uger siden sagde, at han ikke selv vidste, hvad han fremtid ville byde på.

John Nielsen, der er motorsportsekspert på TV3, har derfor heller ikke været i tvivl om, hvorvidt Hamilton ville forblive i Formel 1.

- Ingen er lige så sultne, som han er, siger John Nielsen.

Efter ni års fravær er Tyrkiet igen blevet en del af Formel 1-kalenderen. I weekenden går det derfor løs på banen i Istanbul.

Hamilton har muligheden for at sikre sig sit syvende mesterskab, hvilket vil være en tangering af Michael Schumachers rekord fra 2004.

- Hvis jeg kan matche et ikon som Schumacher, så er det naturligvis noget, jeg vil være utroligt stolt over, siger briten før løbet.

Og skal man så tro Hamiltons seneste udmelding, kan han altså komme til at køre for sit ottende mesterskab i næste sæson - en rekord, han kan ende med at få for sig selv.

Men på trods af den nært forestående rekord, mener Hamilton selv, at det vigtigste vil være det budskab, det sender til unge mennesker verden over.

- Det skal vise børn, at de skal stræbe efter deres drømme, siger han.

Matematisk er Hamiltons holdkammerat, finske Valtteri Bottas, den eneste, der kan holde briten fra endnu et mesterskab. Men ender Hamilton foran finnen, så kan han lade sig hædre som ny verdensmester.

/ritzau/