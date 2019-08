Speedwaykøreren Leon Madsen trækker sig fra lørdagens EM-løb i Vojens på grund af en skade.

Et slemt styrt fredag i Polen betyder, at speedwaykøreren Leon Madsen ikke stiller op i lørdagens EM-løb i Vojens, der er det tredje i serien.

Det oplyser den forsvarende europamester på Instagram, hvor han også har lagt et billede op af styrtet fra fredagens ligakamp i Polen.

- Jeg er ked af, at jeg må informere om, at jeg uheldigvis er nødt til at trække mig fra aftenens EM-løb i Vojens efter mit slemme styrt i går.

- Det er meget ærgerligt for mig, da jeg gerne ville have kæmpet videre for at forsvare min EM-titel, og jeg ønskede virkelig at være med.

- Men sikkerheden kommer først, og jeg håber, at alle forstår beslutningen, oplyser Leon Madsen på Instagram.

Mens EM-titlen formentlig nu er væk for 30-årige Leon Madsen, så er han stadig godt med i kampen om at blive verdensmester.

Han er lige nu delt nummer et i den samlede VM-stilling, og danskeren satser på at stille op i det næste grandprix i Sverige.

- Jeg vil komme tilbage stærkere og forhåbentlig fit i næste uges VM-grandprix i Målilla, hvor jeg stadig kæmper for at vinde VM-titlen, lyder det fra Leon Madsen.

/ritzau/