Leon Madsen kørte sig alene i spidsen af VM-serien, da han blev nummer to i grandprixet i Målilla lørdag.

Den danske speedwaykører Leon Madsen bragte sig alene i spidsen i den samlede stilling i VM-serien med en andenplads i lørdagens grandprix.

I svenske Målilla kørte Leon Madsen sig i løbets finale, hvor han kæmpede sig op på en andenplads efter svenske Frederik Lindgren.

Dermed hentede Leon Madsen 14 point på aftenen, og han topper nu i VM-stillingen med 75 point foran Bartosz Zmarzlik fra Polen, som har 69 point.

Der resterer fire VM-løb i serien, men Leon Madsen er stadig forsigtig med at udråbe en favorit til verdensmesterskabet.

- Det er super fedt at føre VM-serien med seks point, efter alt det jeg har været igennem. Jeg er ovenud lykkelig. Jeg ved godt, der er rigtig lang vej endnu.

- Jeg ved ikke, hvem der er favorit nu. Der er lang vej og mange point at kæmpe om endnu, men det er klart, at det er sjovere at føre med seks point end at ligge bagefter, siger Leon Madsen.

Han var plaget af smerter i ankel og skulder efter sit styrt for nylig i Polen.

Det betød, at Leon Madsen måtte melde afbud til et EM-løb i Vojens senest, men danskeren sled sig igennem lørdag i Målilla.

- Det var fightervilje hele vejen igennem. Det er det her, jeg kæmper for. Jeg vil give alt til sidste blodsdråbe. Jeg har en masse smerter, så det har været rigtig hårdt, men det gør det bare endnu mere fedt, at jeg kunne udbygge føringen, siger han.

Leon Madsen havde forventet at skulle begrænse sit samlede tab lørdag, og han var meget i tvivl om, hvorvidt han overhovedet kunne stille op.

- Det har været en forfærdelig optakt efter mit styrt. Jeg frygtede det værste, og at jeg ikke kunne komme til at køre. Efter træningen fredag var jeg sikker på, at jeg havde for store smerter i anklen til at køre.

- Jeg fik lidt lokalbedøvende i anklen heldigvis. Det gjorde, at jeg kunne holde det ud. Skulderen er også godt brugt nu, og jeg har svært ved at løfte armen, men jeg kom igennem det, og det er jeg utrolig glad for.

- Det er fedt efter så hård en uge, siger Leon Madsen.

I samme løb lørdag måtte Niels-Kristian Iversen takke af inden semifinalerne, mens unge Mikkel Michelsen også var med som reservekører.

Hans mål var at nå en semifinale, og det lykkedes for den 25-årige falstring, der med en tredjeplads dog ikke nåede finalen.