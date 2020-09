Leon Madsen understreger, at VM-guldet bliver svært, men han er mere optimistisk efter andenplads i Gorzow.

Den danske speedwaykører Leon Madsen håber stadig at kunne gøre sig gældende i kampen om VM-guldet.

Midtvejs i sæsonen ligger danskeren nummer fem i VM-stillingen, men med finalepladser både fredag og lørdag i VM-grandprixerne i Gorzow er optimismen tilbage hos vejlenseren, der sidste år blev nummer to i VM-stillingen.

- Det har været et par gode dage. Det er dejligt at være tilbage på toppen og være med i finalerne.

- Guldet er selvfølgelig svært at nå, men det kan stadig ske.

- Jeg har fået halet lidt ind på flere af dem over mig, og det går i den rigtige retning. Jeg må æde dem op nedefra lige så langsomt. Kan jeg fortsætte takterne fra den her weekend, så skal det nok gå rigtig godt, siger Leon Madsen.

Han er 16 point efter svenskeren Frederik Lindgren, mens der er ni point op til Bartosz Zmarzlik, syv til Maciej Janowski og tre til Tai Woffinden. Truslerne nedefra er til at overse.

Fredrik Lindgren, som vandt lørdagens grandprix foran danskeren, har været i finalen i alle sæsonens fire grandprixer, men han er ikke åbenlyst meget bedre end alle andre, siger Leon Madsen.

- Der er mange, som giver den gas og er i spil til at vinde VM. Det hele er stadigvæk meget åbent, som jeg ser det.

- Det drejer sig om ikke at have en offday, for der er ikke mange løb tilbage. Hvis man har en dårlig dag, som jeg havde nede i Wroclaw for to uger siden, så koster det. Det må ikke ske for mig igen, men jeg kan håbe, at det sker for nogen af dem, der er over mig.

- Jeg skal blive ved med at være stabil og komme i finalerne, hvor der er mange point at hente. Jeg er stadig optimistisk, og specielt efter at have fået to finalepladser er der ikke grund til at være andet. Jeg kan se, at det går fremad, og at jeg igen kan køre med i toppen, siger Leon Madsen.

Den komprimerede VM-sæson er på bare otte grandprixer, og sæsonen er halvvejs efter lørdagens grandprix. Allerede på fredag og lørdag skal VM-feltet i aktion igen, når turen går til Prag, hvor der afvikles to grandprixer.

- Alle de ting, som vi har lært de sidste par dage, skal vi tage med videre til Prag.

- Jeg kom på skamlen sidste år i Prag, og det satser jeg på at komme igen. Det er en rigtig fed bane at køre på, så det er to grandprixer, jeg ser meget frem til, siger Leon Madsen.

/ritzau/