Leon Madsen håber, at han kan få bugt med sine smerter og skader, når speedwaysæsonen er overstået.

Det er ikke nogen hemmelighed, at speedwaykøreren Leon Madsen har været plaget af smerter og skader i løbet af sæsonen.

Danskeren får blandt andet indsprøjtninger for smerter i sin ankel, hvor en operation er uundgåelig. Det er dog ryggen, danskeren er mest nervøs for.

- Jeg er lidt mere skeptisk overfor med min ryg, og den døjer jeg meget med. Jeg har stadig store smerter i den grundet diskusprolapsen, siger Leon Madsen.

Danskerens ankel skal gennem en operation, når speedwaysæsonen er slut. Han skal have fjernet nogle metalstænger, og det er ifølge Madsen en lille operation.

I forhold til ryggen skal der prøves nogle nye behandlingsformer. Eksempelvis kan danskeren få sprøjtet gel ind i ryggen, men han ved ikke, om det vil virke.

- Hvis ikke noget hjælper, skal den opereres. Det er sidste løsning, da det ikke er en lille operation at skulle have en helt ny diskusprotese, fortæller han.

Smerterne i ryggen påvirker danskeren, da han ikke kan træne ordentligt.

Det har været årsag til stor frustration, men det fortæller også noget om danskerens niveau, at han på trods af smerter kan være med i toppen af VM-serien i sin debutsæson.

- Det vidner også om, at hvis jeg får bugt med alle de smerter, og de problemer jeg døjer med, så har jeg en stor tro på, at jeg kommer til at kæmpe med om VM-titlen fremadrettet, siger Leon Madsen.

Polske Torun danner ramme for årets sidste VM-grandprix. Leon Madsen er på en tredjeplads med 11 point op til duksen Bartosz Zmarzlik og to point op til Emil Sayfutdinov på andenpladsen.

Sølvet er indenfor rækkevidde, mener danskeren, mens alle marginaler skal gå Madsens vej, hvis drømmen om guld skal gå i opfyldelse.

/ritzau/