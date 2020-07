Speedwaykøreren Leon Madsen blev både i finalen onsdag og samlet besejret af den unge brite Robert Lambert.

Det lykkedes ikke for speedwaykøreren Leon Madsen at blive europamester for anden gang i karrieren, da den femte og sidste EM-afdeling onsdag blev kørt i Torún i Polen.

Danskeren, der vandt EM-titlen i 2018, sluttede onsdag som nummer to i finalen efter Robert Lambert.

Den 22-årige brite blev dermed også samlet europamester og sikrede sig samtidig en billet til VM-serien næste år.

Årets VM-serie er endnu ikke kommet i gang på grund af coronakrisen, og en stribe grandprixer er blevet aflyst.

EM-serien er til gengæld blevet afviklet med fem afdelinger i juli, alle i Polen.

Sidste år vandt Mikkel Michelsen europamesterskabet, men det blev altså ikke til den tredje danske EM-titel på stribe.

Inden onsdagens afsluttende afdeling havde Robert Lambert 53 point, mens Leon Madsen havde 51 point.

Efter at de første 20 heat var afviklet onsdag, havde Leon Madsen 11 point for sine fem starter, det samme som Robert Lambert.

Mens briten imidlertid kom direkte i finalen, måtte danskeren ud i et ekstra heat mod blandt andre veteranen Nicki Pedersen, der blev europamester i 2016.

Leon Madsen vandt heatet, hvor der ikke blev uddelt point, og kom i finalen, mens Nicki Pedersen røg ud, og således havde 31-årige Madsen en sidste mulighed for at sikre EM-titlen.

I finalen fik han imidlertid en skidt start fra den vanskelige bane tre og var sidst ude af første sving, mens Robert Lambert tog føringen fra bane to.

Briten holdt føringen gennem hele finalen og samlede i alt 14 point for aftenen, mens Leon Madsen fik kørt sig op på andenpladsen og sluttede med 13 point.

Samlet vinder Robert Lambert EM-serien med 67 point, tre point flere end Leon Madsen, der får 64 point.

Mikkel Michelsen, der lavede otte point onsdag, slutter samlet som nummer fire med 46 point, mens Nicki Pedersen ender som nummer seks samlet med 45 point.

/ritzau/