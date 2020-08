Ifølge den danske speedwaylandstræner har sidste års sølvvinder gode chancer for at blive verdensmester i år.

Hvis Danmark skal have sin første individuelle verdensmester i speedway siden 2008, så er det Leon Madsen, man skal sætte sin lid til.

Det siger den 31-årige vejlenser i hvert fald selv, og landstræner Hans Nielsen er enig.

Det samme er bookmakerne, der har Leon Madsen som en af to favoritter, når VM-serien begynder fredag efter næsten fire måneders coronaforsinkelse.

I sin debutsæson sidste år blev Leon Madsen nummer to, og han var sølle to point fra VM-guldet. I år er guldet hans eneste mål, når hele VM-serien skal afvikles med otte grandprixer på bare fem uger.

- Der er kun én ting, som for alvor tæller, jeg skal være verdensmester. Det vil stadig være flot at komme i top-3, men når jeg har fået sølv, så vil jeg også have guld. Det skal jeg nok få en dag, og jeg går efter, at det allerede bliver i år, siger Leon Madsen.

Der er god grund til kørerens optimisme. Han har nemlig set stærk ud, siden den stærke polske liga blev genoptaget efter coronapausen, siger landstræner Hans Nielsen.

- Han kører rigtig, rigtig hurtigt, og han kan sagtens blive verdensmester. I mine øjne er favoritværdigheden 50/50 mellem Leon og Bartosz Zmarzlik, før serien går i gang - det er de to stærkeste kørere lige nu, siger landstræneren.

Det var netop polske Zmarzlik, som stod i vejen for Leon Madsens drøm om VM-guld sidste år.

Med til grandprixerne er også danske Mikkel Michelsen og Niels-Kristian Iversen.

Sidstnævnte kan få svært ved at være med i toppen, da han for 17 dage siden fik indopereret en skrue i venstre hånd i forbindelse med en brækket håndrodsknogle.

- Hånden har det rimeligt. Jeg har været ude at træne to gange, men selvfølgelig er det langtfra den optimale forberedelse for mig, siger Niels-Kristian Iversen til JydskeVestkysten.

Danske Anders Thomsen er derudover med som reserve, som kan komme i spil, hvis andre ryttere ikke kan stille op til løb.

/ritzau/