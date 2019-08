Speedwaykøreren Leon Madsen fortsatte med at vise god form, da der lørdag blev kørt VM-grandprix i Polen.

Leon Madsen fortsætter med at imponere i VM-serien i speedway.

Lørdag aften kørte Leon Madsen flot og blev nummer tre i det polske VM-grandprix.

Det er fjerde gang i sæsonens fem første grandprixer, at Leon Madsen endte på podiet.

I lørdagens finale kom Leon Madsen ikke så godt fra start og lå på fjerde- og sidstepladsen, inden han fandt noget fart på banen i Wroclaw.

Det var nok til, at Leon Madsen kunne overhale polakken Janusz Kolodziej og høste endnu en podieplads samt et enkelt point mere denne lørdag aften.

Det var polske Bartosz Zmarzlik, som vandt grandprixet på hjemmebane.

Med 14 point er Leon Madsen fortsat med helt fremme i den samlede stilling som delt nummer et med 61 point.

Bartosz Zmarzlik og russeren Emil Sayfutdinov har også 61 point på den delte førsteplads.

Inden finalen havde Leon Madsen vist fornem kørsel det meste af aftenen.

Leon Madsen vandt to ud af fem heats og lå i stillingen hele tiden sikkert med blandt de otte bedste, der gik videre til semifinalerne.

I semifinalen kom Leon Madsen fra baghjul og endte på andenpladsen bag Martin Vaculik. Det var nok til en dansk finaleplads.

I finalen skulle Leon Madsen også kæmpe mod polakkerne Janusz Kolodziej og Bartosz Zmarzlik, der gik videre fra den anden semifinale.

Her var Bartosz Zmarzlik urørlig, da han tog teten fra start til slut.

Niels-Kristian Iversen havde en skidt aften i Polen, da han kun formåede at hente to point i kraft af to tredjepladser.

Dermed var Niels-Kristian Iversen ikke i nærheden af en plads i semifinalerne, og han endte tilmed sidst af samtlige 16 kørere.

/ritzau/