Den sydafrikanske golflegende Gary Players søn, Wayne Player, blev angiveligt bortvist fra The Masters, der blev afsluttet i weekenden. Grunden: et mistænkeligt markedsføringsstunt under turneringens åbningsceremoni i starten af sidste uge.

Stuntet fandt sted, da det amerikanske golfikon Lee Elder blev hædret på Augusta National tirsdag morgen.

Lee var den første sorte golfspiller til at deltage i The Masters, og han blev derfor inviteret til at blive hyldet på den ikoniske bane sammen med legender som Jack Nicklaus og Gary Player. Her skulle de udføre et 'tee shot'.

Og her bed snarrådige tilskuere mærke i, at 58-årige Wayne Player – der var med som sin fars caddie – stod med en æske med Oncore golfbolde. Han har været ambassadør for Oncore siden 2019.

Can't think of a tournament in recent history that's had a more contrasting beginning and end. pic.twitter.com/mED73R1tSN — Kyle Porter (@KylePorterCBS) April 12, 2021

Mærkværdigt nok var det Waynes bror, Marc Player, der røg til tasterne på Twitter og undskyldte for sin brors handlinger.

»Wayne er sidenhen helt korrekt blevet bortvist fra Augusta National og The Masters.«

»Sikke en skam. Hvor er vi flove. Sikke en dårlig beslutning at tillade, at han var med til 'first tee', når han i årevis har lavet lignende numre. Jeg undskylder til alle.«

Det er broren, der fortæller om bortvisningen, men den er endnu ikke bekræftet fra officielt hold.

Foto: Jared C. Tilton Vis mere Foto: Jared C. Tilton

Wayne Player selv hævder, at han blot ville vise de bolde, som hans far spillede med under ceremonien.

»Min eneste tanke var, at det ville være cool for fans at vide, hvilke bolde min far spillede med,« siger han ifølge News.com.

»Det er der, den ligger. Hvis jeg har såret folks følelser, er jeg oprigtigt ked af det – og jeg håber, de vil tilgive mig.«

The Masters blev i øvrigt vundet af Hideki Matsuyama – den første japaner til at vinde den prestigefulde turnering.