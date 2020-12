Den legendariske Boston Celtics-spiller – og træner KC Jones er død i en alder af 88 år.

Jones er en af de mest vindende baskeballpersonligheder nogensinde med 10 titler som spiller, to titler som træner og yderligere to titler som assistenttræner. Ja, og så vandt han også OL-guld i 1956 med det amerikanske basketballandshold.

En af dem, der mindes Jones, er en anden Boston-legende, Bill Russell, som er den af de få, der har vundet flere titler end Jones. Mange af dem vandt de sammen.

»Jeg har lige modtaget et opkald, hvor jeg fik at vinde, at min tidligere sambo og holdkammerater og mest af alt ven KC Jones døde denne morgen (25. december, red.). Jeg beder for hans familie. Vi har været venner i næsten 60 år, dette er vores sidste foto. Venner for livet,« skriver Russell og tilføjer, at 2020 er et elendigt år.

I just received a call letting me know my x-roommate/teammate & most of all friend the great KC Jones passed this morning. Prayers to his family. We have been friends for almost 60yrs, this our last photo together. Friends for life #2020Usuck! #RIP ⁦@NBA⁩ ⁦@celtics⁩ pic.twitter.com/Ia6yZB5l2x — TheBillRussell (@RealBillRussell) December 25, 2020

The Celtics family mourns the loss of twelve-time NBA champion, two-time NCAA champion, Gold medal-winning Olympian and Hall of Famer, K.C. Jones, as we celebrate his remarkable career and life.



Full statement: https://t.co/rPoO80yZFd pic.twitter.com/QxwcpjI0rj — Boston Celtics (@celtics) December 25, 2020

Danny Ainge, der er sportsdirektør hos Boston Celtics, havde KC Jones som træner, da han selv spillede for Celtics' storhold i 1980erne.

»Han var en fantastisk træner at spille for. Han var klasse, og alle vidste det. Men han havde også et skarpt konkurrencegen. Så du ville gøre alt for at gøre ham glad, men han var bild og rar, og han vidste, hvornår han skulle sige hvad. Han var en stor leder,« siger Ainge i en pressemeddelelse.

Det er anden gang på blot et par måneder, at Celtics mister en af sine store legender.

I november døde den tidligere spiller Tommy Heinsohn også.