Den tidligere OL-løber John Landy er død. Han blev 91 år.

Det oplyser familien til nyhedsbureauet AP.

De fortæller, at den populære løber døde efter længere tids kamp mod Parkinsons med familien omkring sig.

»Far gik stille bort torsdag, hvor han var omringet af det, han elskede mest; sin familie og den australske bush. Vi kommer virkelig til at savne ham. Han var ikke bare en fantastisk mand men også en vidunderlig far, der levede et vidunderligt liv,« siger sønnen Matthew Landy.

John Landy var i sin karriere, der for alvor startede i 1951, den blot anden atlet i verdenshistorien, der løb en mil (1,609 kilometer, red.) på under fire minutter.

Den ikoniske løber blev blandt andet kendt for, hvordan han under de australske mesterskaber i 1956 stoppede for at se til en løber, der var faldet, inden han løb videre, hentede konkurrenterne og vandt løbet.

John Landy var desuden med ved OL i Helsinki i 1952, og fire år senere var han med på 'hjemmebane' i Australien, da legene blev holdt i Melbourne. Her vandt han bronze i 1.500 meter.

Han blev i 1985 medlem af den australske 'Hall of fame' for de ting, han havde bidraget med til sporten.

Han var fra 2001 til 2006 guvernør i Victoria.