NBA-legenden Patrick Ewing er blevet hastet på hospitalet som følge af en positiv coronavirus-prøve.

Den 57-årige tidligere basketspiller er nu i isolation på et hospital i Washington.

Det fortæller han ifølge CNN.

»Jeg vil gerne dele med jer, at jeg er blevet testet positiv for covid-19. Virussen er seriøs og bør ikke være noget, man tager let på,« siger han i en pressemeddelelse, der er sendt ud af Georgetown University, hvor han i dag arbejder som træner.

Ewing har fået coronavirus. Foto: Sarah Stier

»Jeg vil opfordre alle til at passe på sig selv og deres kæreste. I dag mere end nogensinde vil jeg gerne takke alle medarbejderne i sundhedssystemet, og alle der arbejder i frontlinjen. Jeg skal nok få det godt og komme igennem det her,« pointerer Ewing.

Som i 1988 og 1992 var en del af det meget berømte 'Dream Team', der vandt OL-guld.

Patrick Ewing spillede i 15 sæsoner for New York Knicks og formåede at komme på all-star-holdet 11 gange.

Netop New York Knicks er i øvrigt blevet nævnt i den meget omtalte Michael Jordan-dokumentar, fordi superstjernen efter en tabt kamp til New York Knicks skulle have fået et gamblingproblem, og det italesætter han 27 år efter kampen.