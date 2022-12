Lyt til artiklen

Den kendte baseballstjerne og Hall of Fame-medlem Dennis Eckersley har rod i familien.

Hans datter Alexandra er nemlig blevet sigtet for børnemishandling, efter hun i begyndelsen af ugen blev anholdt for at have efterladt sin nyfødte baby i en skov i New Hampshire.

Det skriver flere medier, heriblandt New York Post.

Vinterens kulde har for alvor ramt USA, og politiets chokerende opdagelse blev gjort i 18 graders frost.

New York Post tilføjer, at Alexandra Eckersley, der er mentalt ustabil, har proklameret, at hun ikke kendte til sin graviditet.

Samtidig påstår hun, at hun havde taget kokain og havde røget hash i dagene op til fødslen af sit barn, hvorfor hun ikke har været klar over sin ugerning.

Babyen, der er en dreng, havde desuden intet tøj på, da han blev fundet.

Multimillionæren Dennis Eckersley og familien er forfærdede over forløbet omkring datteren, der i 2017 løsrev sig fra resten af Eckersley-klanen.

»Vores hjerter er knuste. Desværre handler det i denne situation mindre om hendes hjemløshed og mere om hendes mentale tilstand. Vi fortsætter med at håbe på, at hun vil få den nødvendige hjælp, som hun så desperat har brug for, så hun kan komme tilbage på sporet i livet,« meddeler familien.