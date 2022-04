Los Angeles Lakers-legenden Jerry West er rasende.

Grunden til raseriet skal findes i den nye HBO-serie Winning Time, der portrætterer Lakers' storhedstid op igennem 1980erne, hvor West spillede en stor rolle i at bygge mesterholdet som sportsdirektør.

Og her bliver West – som NBA-logoet er skildret efter – fremstillet på en måde, som har gjort ham så rasende, at han har sat sine advokater på sagen.

»Portrætteringen af NBA-ikonet og Lakers-legenden Jerry West er fiktion, der fremstår som fakta – den bevidste falske beskrivelse har skabt meget smerte for Jerry og hans familie,« udtaler Skip Miller, en advokat baseret i Los Angeles ifølge ESPN.

Foto: Jae C. Hong Vis mere Foto: Jae C. Hong

»Jerry West var en essentiel del af Lakers og NBAs succes. Det er en hån, at HBO med vilje nedgør ham for chokeffekten og for seertal. HBO og producerne burde af ren og skær høflighed give Jerry en undskyldning. Og som minimum burde de trække deres grundløse og skadende portrætteringen af ham tilbage,« lyder det videre.

Blandt kritikpunkterne er, at West bliver fremstillet som 'ude-af-kontrol' og 'rasende', hvilket altså ikke er gældende for den rigtige Jerry West, mener man.

HBO har ikke reageret på kritikken endnu..

Den nu 83-årige Jerry West betragtes af mange som en af sportens allerstørste. Og det skyldes ikke mindst, at han er en af tidernes bedste spillere samt hans succesrige træner -–og sportsdirektørkarriere igennem flere årtier.

Siden 2017 har West været en del af ledelsen hos det andet hold i Los Angeles - Clippers.