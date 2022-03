'I går var en lortedag.'

Sådan skriver den amerikanske skateboard-legende Tony Hawk i et Instagram-opslag, som du kan se i bunden af artiklen.

Årsagen er, at den 53-årige verdensstjerne kom slemt til skade på sit skateboard mandag.

Her brækkede han nemlig sin ene lårbensknogle, da han landede helt forkert efter et voldsomt styrt. Og faktisk er skaden så voldsom, at han frygter, han i værste fald ikke kan komme tilbage og skate igen på samme niveau som før.

Tony Hawk i aktion i 2017. Foto: MARCOS BRINDICCI Vis mere Tony Hawk i aktion i 2017. Foto: MARCOS BRINDICCI

'Jeg har sagt mange gange, at jeg ikke stopper med at skate, før jeg ikke længere er fysisk i stand til det,' skriver Hawk i opslaget og tilføjer:

'Men det her brækkede ben bliver nok den største test, jeg skal forsøge at overkomme.'

Lægernes dom er da også nedslående nyt for den populære skater, lyder det videre i opslaget, hvor han har delt en video af sig selv fra hospitalet.

Her kan man se, hvor slemt det står til med den amerikanske superstjerne.

'Jeg brækkede min albue for 20 år siden og formåede at komme tilbage, men genoptræningen efter det her vil være meget sværere, fordi den skade er mere alvorlig, og fordi jeg er oppe i alderen,' lyder det videre.

På trods af det enorme arbejde, der venter forude, har Tony Hawk dog ingen planer om at stoppe karrieren af sig selv.

'Vi ses på den anden side,' afslutter han opslaget.

Tony Hawk betragtes af mange som den største nogensinde inden for sin sportsgren. Her har han blandt andet vundet 16 'X Games'-medaljer, hvoraf 10 er af guld.