Den svenske højdespringslegende Patrik Sjöberg har fået nok af de svenske corona-benægtere.

Så nu har han postet et skræmmende billede af sig selv fra hospitalssengen, hvor han tilsyneladende ikke er ved bevidsthed og får hjælp til at trække vejret.

»At jeg viser disse billeder handler om alle de hønsehjerner, som poppede frem, da jeg stillede spørgsmål ved Gøteborg-borgernes holdning til corona.«

På Instagram fortæller han, at han fandt en dagbog skrevet af de personer, der passede på ham, mens han sov. Og dem er han taknemmelig.

»Jeg så og hørte, hvor forfærdelig covid-19-sygdomstilstanden er. Det er fandens svært at få vejret, og det er som at drukne.«

»Jeg forstår nu, hvor tæt på det var, at jeg ikke klarede den. Og jeg hylder alle, som passede mig under opholdet,« skriver Patrik Sjöberg, der tog OL-sølv i både 1984 og 1992 – og VM-guld i 1987.

Og han er godt og grundigt træt af de svenskere, som trækker på skuldrene, når det kommer til coronapandemien, der har kostet næsten 14.000 svenske liv.

»De skulle tale med dem, der arbejder her. For de slider som dyr og er ægte helte, som ikke fortjener, at disse sølvpapirshatte, lovbrydere, oppositionsidioter og hobbyister konkurrerer om at overgå hinanden med fabler om, at regeringer og store virksomheder har slået sig sammen og udfører en slags medicinsk udrensning.«