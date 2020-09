En af de store wrestlere er gået bort.

Joseph Laurinaitis - eller bedre kendt som Animal - er død. Han blev 60 år.

Det bliver bekræftet via hans Twitter-profil.

Op igennem 1980erne etablerede han sig sammen med makkeren Michael Hegstrand - han kæmpede under navnet Hawk - sig som et af historiens bedste såkaldte 'Tag teams': De hed 'The Road Warriors' og The Legion of Doom'.

Her gjorde de sig ikke kun bemærket for deres intense indsats i ringen, men også for deres malede ansigter og dragter med blandt store spidse jernpigge.

I WWE-regi kunne de eksempelvis to gange kalde sig verdensmestre, i 1991 og 1997.

Nu er begge wrestlere i det frygtindgydende makkerskab dog døde, efter at Michael Hegstrand døde i 2003.

Animal kæmpede dengang videre on-off igennem flere år, indtil han endeligt stoppede i 2012. Året inden var Animal og Hawk blevet optaget i wrestlingens Hall of Fame.

Efter dødsfaldet blev annonceret, er det strømmet ind med hilsener fra andre store wrestling-stjerner.

En af de allerstørste, Hulk Hogan, skriver på Twitter med henvisning til, at Animal nu er blevet genforenet med sin gamle makker:

'Jeg elsker dig, Animal, Jeg ved, at du og Hawk har en masse løse ender at tage fat,' lyder det.

Ric Flair, der selv har haft problemer med helbredet, er 'meget trist over at høre, at han har mistet en god ven og kæmpe konkurrent'.

