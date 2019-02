Med fire OL-guldmedaljer og fem VM-guldmedaljer var finnen Matti Nykänen en af historiens bedste skihoppere.

Skihopperen Matti Nykänen er død. Finnen, der har vundet en række OL- og VM-guldmedaljer, blev 55 år.

Det oplyser nogle af Matti Nykänens slægtninge til den finske avis Seiska. Også svenske Expressen melder om Nykänens død.

I løbet af karrieren vandt Matti Nykänen fire OL-guldmedaljer, og det blev også til fem VM-guldmedaljer.

Det gjorde Matti Nykänen til en af de mest succesfulde skihoppere i historien.

Også i World Cuppen gjorde finnen sig bemærket med 46 sejre, og han blev sammenlagt nummer et fire gange ved sæsonafslutningen.

I 1985 og 1988 blev Matti Nykänen kåret til årets idrætsudøver i Finland.

Matti Nykänen havde også en karriere præget af skandaler. Han kom ud i alkoholmisbrug og blev flere gange dømt for vold. I 2004 røg han i fængsel efter at have stukket en nabo med en kniv.

/ritzau/