Space Jam!

Har du været barn eller ung i 90'erne, så behøver du næppe en forklaring på ovenstående filmtitel. Men for den uoplyste følger her et kort resumé:

I 1996 parrede Warner Bros NBA med Snurre Snups Looney Toons-univers, og det blev til kæmpesuccessen Space Jam. Her skulle datidens største og mest ikoniske basketstjerne, Michael Jordan, redde Daffy Duck, Elmer Fjot og alle de andre elskede figurer fra en grum skæbne ved at spille en basketkamp mod en flok onde rumvæsener.

For et par måneder siden kom det frem, at en længe ventet 'Space Jam 2' er på trapperne. Og denne gang er det nutidens største NBA-stjerne, Lebron James, der skal en tur til Snurre Snup-land.

Foto: Kevin C. Cox Vis mere Foto: Kevin C. Cox

Projektet har været omgærdet af stor mystik, og ikke meget er sevet ud til den nysgerrige presse. Men nu har det amerikanske sladdersite TMZ fået fat i en lydoptagelse, hvor LA Lakers-spilleren holder en emotionel farveltale til film-crewet.

»Jeg skal være helt ærlig over for jer - da jeg først hørte om projektet ... altså det er 'Space Jam!'. Det er en film, jeg voksede op med. Der er folk i den film, som jeg er fan af. Jeg måtte absolut gøre det. Der er ingen måde, jeg kan sige nej til 'Space Jam'!,« lyder det blandt andet fra Lebron James i talen.

»Jeg er bare en knægt fra Akron, Ohio - en meget lille by uden for Cleveland. Fra et hjem med en enlig mor. Jeg er et enebarn, og min mor havde absolut intet. Hun var gravid med mig, da hun som 16-årig gik i high school. Så, jeg burde egentlig slet ikke være her.«

Foto: Kevin C. Cox Vis mere Foto: Kevin C. Cox

»Når man vokser op i byen som et afroamerikansk barn, er det ikke meningen, at du kan f.cking blive til noget.«

I 'Space Jam' deler Michael Jordan lidt af skærmtiden med andre basketstjerner som Patrick Ewing og Charles Barkley.

Og lige dengang har flere af Lebron James' NBA-kolleger mindre roller i den nye film - blandt andet kan biografgængere glæde sig til at se stjerner som Damian Lillard, Klay Thompson og Anthony Davis på det store lærred.

Filmen får premiere næste sommer.