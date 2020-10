Den mest vindende baseballspiller for legendariske New York Yankees er afgået ved døden.

Edward Charles 'Whitey' Ford, der beskrives som en af klubbens største stjerner nogensinde, sov således fredag ind i sit hjem i New York. Det skriver flere amerikanske medier, ligesom klubben selv har offentliggjort det på sin Twitter-profil.

Han blev 91 år gammel.

Whitey Ford blev tilbage i 1974 optaget i klubbens Hall of Fame og nåede i løbet af sin karriere at vinde et hav af trofæer for det amerikanske baseballhold.

The Yankees are incredibly saddened to learn of the passing of Hall of Famer Whitey Ford. Whitey spent his entire 16-year career as a Yankee. A 6x WS Champion and 10x All-Star, The Chairman of the Board was one of the best lefties to ever toe the rubber. He will be deeply missed. pic.twitter.com/2KDi4V9SeA — New York Yankees (@Yankees) October 9, 2020

Han spillede i sin tid som såkaldt pitcher - kaster - hvor han i 50'erne og 60'ern nød stor succes for det legendariske mandskab.

Det betød også, at holdet valgte at pensionere hans trøjenummer – 16 – som der er stor tradition for at gøre i amerikansk sport, når man taler om de absolut største legender.

»Whitey Ford forankrede de store Yankees hold i 1950'erne og 60'erne, og var den mest vindende pitcher i holdets historie,« siger Jane Forbes Clark, der er bestyrelsesformand for det nationale baseball Hall og Fame og Museum.

Han vandt hele seks World Series-mesterskaber og blev udvalgt til All Stars-holdet ti gange i løbet af sin karriere.

Whitey Ford efterlader sig kone og to børn.