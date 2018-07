Laudrup-klanen udvider sig.

Det tidligere fodboldspiller og nu fodboldagent, Andreas Laudrup, er fredag blevet far til en pige.

Det skriver Andreas Laudrup på Instagram, hvor han også har delt et billede af hans nyfødte pige, Flora.

I fredags kom lille Flora til verden. jeg kunne ikke være mere stolt af min lille familie! Et opslag delt af Andreas Laudrup (@arlaudrup) den 16. Jul, 2018 kl. 7.50 PDT

Andreas Laudrup blev gift med Pauline Nordahl Laudrup i 2016, og parret har nu to børn sammen. Sønnen, Maximillian, kom til verden i starten af 2017.

Andreas Laudrup er søn af Michael Laudrup, der nu er oppe på to børnebørn. Foruden Andreas er han far til Mads og Rebecca Laudrup.

Og allerede næste år kan familien Laudrup se frem til mere lykke. Det sker, når Rebecca i april skal giftes med kæresten gennem to år, Frederik Svejborg.

Andreas Laudrups agentkarriere blev for alvor skudt i gang i juni, hvor han bekræftede over for Ekstra Bladet, at han var startet sammen med advokat Mads Staberg.

Han er således også begyndt at hjælpe sin far med at finde nye udfordring sammen med Michael Laudrups nuværende agent, Bayram Tutumlu. Derudover står Andreas Laudrup bag den nye Horsens-målmand Matej Delacs skifte til det østjyske.