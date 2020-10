Der er store nyheder på vej hos familien med ét af Danmarks mest velkendte efternavne.

For ifølge Brian Laudrup er der nemlig et større familieprojekt på vej.

Det afslører den tidligere landsholdsspiller i et opslag på sin Instagram-profil:

'Vi kan næsten ikke vente med at fejre offentliggørelsen af vores nye familieprojekt med jer alle. Hold øje for mere.'

Vis dette opslag på Instagram We can’t wait to celebrate the launch of our new family project and to share it with all of you! Stay tuned #lauchingsoon #staytuned #familyproject #laudrupfamily #laudrup #excited #bignews #comingup Et opslag delt af Brian Laudrup (@brianlaudrupofficial) den 6. Okt, 2020 kl. 5.29 PDT

I opslaget har den tidligere Rangers-stjerne delt et billede af ham og hustruen, Mette, sammen med deres to børn, Rasmine og Nicolai, der står foran et kamera.

Også datteren, Rasmine, har delt billedet på sin Instagram-profil, hvor hun ligeledes kryptisk fortæller, at der er 'store nyheder på vej', mens hun stiller sine mange følgere spørgsmålet:

'Er der nogen, der kan gætte, hvad det er?'

Og netop dét spørgsmål har da også fået flere af den 27-årige Laudrup-datters følgere til at komme med et bud på, hvad den store nyhed kan være.

Her er de fleste af følgerne dog enige. De mener, der er tale om et kommende realityprogram på tv, som følger livet i Laudrup-familien.

Enkelte af følgerne gætter desuden på, at projektet også handler om Rasmine Laudrup og OL-håbet Cathrine Dufours bryllupsplaner.

Det skyldes, at parret i september blev forlovet, da førstnævnte overraskede alle ved at gå på knæ. Det kan du læse mere om HER.

Brian Laudrup er i øjeblikket tilknyttet Discovery som ekspertkommentator på fodbold, ligesom han i juli blev klummeskribent hos det engelske medie Daily Mail.