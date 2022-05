Mange danskere har elsket at hade ham, men nu opfordrer Lars Seier Christensen alle til at sende kærlighed i retningen af den excentriske rigmand Oleg Tinkov.

»Jeg synes, at han opfører sig utrolig modigt i den her situation,« siger Lars Seier Christensen.

For da den russiske forretningsmand, som tidligere stod i spidsen for et dansk cykelhold, i april fordømte Ruslands invasion af Ukraine i et opslag på Instagram, fik det voldsomme konsekvenser.

Tinkov blev tvunget til at sælge alle sine aktier i Tinkoff Bank, da præsident Vladimir Putins administration dagen efter hans opråb truede med at nationalisere banken, hvis ikke den droppede forbindelsen til Tinkov.

Oleg Tinkov (tv.) og Lars Seier på 3. etape af Tour de France i 2013. Trods et turbulent forhold på cykelholdet taler de to forretningsmænd fortsat sammen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Oleg Tinkov (tv.) og Lars Seier på 3. etape af Tour de France i 2013. Trods et turbulent forhold på cykelholdet taler de to forretningsmænd fortsat sammen. Foto: Nils Meilvang

Det fik Oleg Tinkov til at sælge sin aktieandel på 35 procent til en russisk minemilliardær, og efterfølgende fortalte Tinkov, at det var et desperat salg, som han ikke havde haft mulighed for at forhandle.

Det har gjort stort indtryk på FCK's storaktionær Lars Seier Christensen.

Ugen efter krigens start i Ukraine røg han til tasterne på Facebook, hvor han udpegede Tinkov som et af de 'uskyldige ofre blandt russiske forretningsfolk' og understregede, at russeren bestemt ikke var oligark.

Det opslag blev hurtigt skudt ned af brugere, der ikke just udviste sympati med den russiske forretningsmand, og derfor lavede Lars Seier Christensen et nyt Facebook-opslag i sidste uge.

'Oleg har leukæmi og har nu også tabt det meste af sin formue, som er blevet frastjålet ham af det russiske kleptokrati. Hvorfor? Fordi han har talt offentligt og ærligt ud om sin fordømmelse af Kreml og de russiske oligarker, som han altid har gjort det privat til mig, når emnet kom på banen.'

'Jeg håber, de hurtigt fordømmende mennesker vil revurdere deres opfattelse på baggrund af Olegs skæbne og fortsatte kamp mod de dårlige russere, på vegne af de gode, der også findes,' skrev Seier.

Formålet med opslaget var meget klart for den københavnske storaktionær.

»Det er jo decideret livsfarligt for ham at gå imod regimet, og det har allerede haft kolossale konsekvenser for ham, i og med at han er tvunget ud af sin bank, som han selv startede op fra bunden,« fortæller Seier til B.T.

Han understreger samtidig, at han på ingen måde vil beskrive Tinkov som en oligark, da russeren netop har bygget Tinkoff Bank op fra bunden uden hjælp fra statens side.

Foto: Maxim Shemetov Vis mere Foto: Maxim Shemetov

I Danmark er 54-årige Oleg Tinkov nok mest kendt for sin periode på cykelholdet Saxo-Tinkoff, der siden skiftede navn til Tinkoff.

Forretningsmanden gik først ind som sponsor for Bjarne Riis' daværende Team Saxo Bank i sommeren 2012. Efter 2013-sæsonen købte Tinkov World Tour-licensen af Riis og drev holdet videre frem til 2016, hvor det gik i opløsning.

Lars Seier kender netop Tinkov fra cykelsporten, da Seier var medstifter af Saxo Bank.

Selv om de ikke har et tæt forhold længere, taler de to finansmænd fortsat sammen, fortæller Seier.

»En gang imellem sender vi hinanden en besked om, hvordan det går. Jeg har naturligvis også udtrykt min opbakning til den stilling, han har taget i den her situation. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi havde et stormfuldt forhold i forbindelse med cykelholdet,« fortæller Seier og fortsætter:

Oleg Tinkov, Bjarne Riis og Lars Seier Christensen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Oleg Tinkov, Bjarne Riis og Lars Seier Christensen. Foto: Nils Meilvang

»Selvom han er en speciel person at omgås, så kunne jeg nu egentlig meget godt lide ham. Og når man sad med ham privat eller med hans familie og havde en hyggelig snak over en middag, så kunne man have mange interessante, rolige og stilfærdige diskussioner med ham.«

Tinkov annoncerede i maj 2020, at han var blevet ramt af leukæmi, og Seier beskriver ham som 'meget syg', selv om han ikke kender russerens konkrete tilstand i dag.

Sygdommen og den mistede formue har haft sine konsekvenser for Tinkov, men på trods af det har han ikke brug for økonomisk hjælp.

»Jeg tror ikke, at han er så langt ude, at han ikke har til dagen og vejen. Så det er ikke noget, der tilkommer mig at hjælpe ham økonomisk. Men det er klart, han har mistet en meget stor del af sin formue i det her forløb, og når hans meget alvorlige sygdom så kommer oveni, så synes jeg, det er svært at føle andet end empati med ham,« afslutter Lars Seier.