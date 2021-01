Det sendte chokbølger gennem det meste af medieverdenen, da det tirsdag aften kom frem, Jes Dorph-Petersen var blevet fyret fra TV 2.

En fyring, der ifølge TV 2 skyldes en intern sexismeundersøgelse på mediet, hvor to episoder fra henholdsvis 2001 og 2003 har betydet en fyreseddel til den mangeårige til tv-vært

Selv er hovedpersonen både rystet og chokeret over den behandling, han har fået fra sin arbejdsplads, hvor han har været ansat i mere end 27 år.

»Jeg har siden midten af november været igennem en uværdig, ensidig og uretfærdig proces, hvor TV 2 og advokatfirmaet bag undersøgelsen efter min opfattelse fra starten har betragtet mig som skyldig og derfor dømt mig på forhånd,« skriver Jes Dorph-Petersen i et langt Facebook-opslag.

61-årige Jes Dorph-Petersen er fyret fra TV 2 efter en intern sexismeundersøgelse. Foto: Asger Ladefoged Vis mere 61-årige Jes Dorph-Petersen er fyret fra TV 2 efter en intern sexismeundersøgelse. Foto: Asger Ladefoged

Et opslag, der efterfølgende har fået adskillige danske kendisser til at reagere i kommentarfeltet.

Én af dem er FCK-rigmanden Lars Seier Christensen, der har sendt sin støtte i retning af Jes Dorph-Petersen.

»Det gør mig ondt, Jes. Dine interviews har jeg altid nydt at være med i. Godt, at du fremlægger historien fra din vinkel, der er for mange ensidige skueprocesser lige nu,« skriver han i en kommentar.

Også den tidligere fodboldspiller Stig Tøfting har sendt sin støtte i retning af tv-værten.

»Indtil det modsatte er bevist, så har du sgu min fulde opbakning. 18-20 år siden, det kræver mere end et klap i røven. Jeg læser nysgerrigt med i Politiken,« skriver Tøting i en kommentar.

Hele sagen handler om to kvinder, som er stået frem og har fortalt, at de for henholdsvis 18 og 20 år siden blev krænket af tv-værten.

Den ene kvinde fortæller blandt andet i advokatundersøgelsen, som TV 2 har lavet for at udrydde sexisme på arbejdspladsen, at Dorph tiltvang sig sex med hende, efter at have givet hende en lussing og tvunget hende ned på en briks i hans lejlighed. Det skriver Politiken.

En udlægning af sagen, som Jes Dorph-Petersen på ingen måde er enig i har fundet sted, og derfor røg han tirsdag aften til tasterne på Facebook.