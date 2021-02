Tredje periode i NHL-kamp mellem Washington Capitals og Pittsburgh Penguins blev målrig for begge hold.

Den danske ishockeyspiller Lars Eller leverede torsdag en stærkt indsats for Washington Capitals med et mål og en assist i holdets 5-2-sejr over Pittsburgh Penguins i den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL.

Danskeren scorede kampens sidste mål med et minut tilbage af tredje periode.

Capitals og Eller kom foran i første periode med 1-0. Anden periode forløb uden scoringer fra hverken Capitals eller Penguins.

Herefter begyndte en særdeles målrig tredje og sidste periode. Den første scoring i perioden blev sat ind efter en assist fra Lars Eller og gav Capitals en føring på to mål.

Men med præcis tre minutters mellemrum fik Penguins sat to scoringer ind og dermed bragt sig på 2-2.

Med otte minutter igen af tredje periode scorede Ellers holdkammerat Tom Wilson i powerplay og bragte Capitals tilbage på sejrkurs.

Herefter scorede både svenske Carl Hagelin og Lars Eller på tomt mål med henholdsvis to minutter og et minut tilbage, hvormed de cementerede Capitals-sejren.

Den 31-årige dansker fik i torsdagens opgør knap 16 minutter på isen.

Lars Eller har spillet i Washington Capitals siden 2016. Han var i 2018 med til at vinde det eftertragtede Stanley Cup-trofæ med klubben.

/ritzau/