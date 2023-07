Lars Christiansen har fået nyt job.

Den tidligere landsholdsstjerne bliver sportschef i KIF Kolding.

Det oplyser håndboldklubben i en pressemeddelelse torsdag formiddag.

»Det er en klub med mange titler og traditioner som har en stor andel i dansk håndboldhistorie. Samtidig er det en klub der bør høre til i toppen igen – og det er en af grundende til jeg har sagt ja til udfordringen og muligheden,« siger Lars Christiansen og fortsætter:

»Jeg har jo igennem 6 år været en del af klubben som spiller og nu glæder jeg mig til at sidde på den anden side af bordet og skrive et nyt kapitel af KIF Kolding.«

I starten af juni kom det frem, at Lars Christiansen var færdig som sportsdirektør i Flensburg-Handewitt.

»Vi har besluttet at lave en omstrukturering med nye tiltag på det sportslige område. I Flensburg-Handewitt er vi enormt taknemmelige for Lars Christiansens arbejde, og han vil altid have en plads i klubbens historie,« lød det fra Holger Glandorff, fungerende direktør i klubben.

Lars Christiansen vendte tilbage til den tyske klub i 2019, hvor han havde forskellige roller.

Inden da var han en stor profil som spiller, da han repræsenterede klubben fra 1996 til 2010.

I sin aktive karriere var Lars Christiansen desuden med til at vinde to gange EM-guld, tre EM-bronzemedaljer, en enkelt gang VM-sølv og VM-bronze.