Den russiske langrendsstjerne Anfisa Reztsova, der har vundet OL-guld i både langrend og skiskydning, løfter nu lidt af sløret for det brutale sovjetiske elitesportsmiljø i 1980erne.

Til mediet Russia Today fortæller 55-årige Reztsova, som har indrømmet dopingmisbrug i løbet af karrieren, hvordan hendes træner tvang hende til at få foretaget en abort kort før OL i Calgary.

»Vi var på træningslejr i 1987. Jeg fik ikke min menstruation. Jeg gik derfor til min træner, og han bad mig om at tage cyklen til et sygehus i Tartu.«

Her blev det bekræftet, at hun var gravid – og det var umiddelbart en glædelig nyhed, for Reztsova havde sammen med sin mand forsøgt at blive gravid i et stykke tid.

Men for det russiske skiforbund var det en katastrofe, for man havde hårdt brug for at vinde medaljer ved de olympiske lege.

Så forbundet sendte hende til en gynækolog i Moskva. Her blev det besluttet, at Reztsova skulle have en abort – som et plaster på såret skulle hun få en lejlighed i den russiske hovedstad.

»Træneren forklarede, at jeg var gravid – men at jeg ikke kunne få barnet, fordi de havde brug for medaljerne.«

Det endte med, at Reztsova accepterede trænernes tilbud – og året efter tog hun OL-guld i langrendsstafet og sølv på 20 kilometer. Sidenhen har hun fået fire børn – en af disse er Darja Virolainen, der har optrådt for det russiske skiskydningslandshold.