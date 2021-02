»Hun græd. Og så sagde hun: 'Mor, vi er nødt til at snakke'.«

Sådan fortæller Nellie Biles, der er mor til OL-guldvinderen Simone Biles i et nyt interview om skandalesagen, der rystede USA og i særdeleshed gymnastikverdenen. Tiden skal skrues tilbage til januar 2018.

Her delte den dengang 20-årige gymnast en frygtelig hemmelighed – ikke bare med sin mor, men resten af verden. Hun var blevet sexmisbrugt af den tidligere holdlæge Larry Nassar.

»Jeg kender Simone godt, og jeg vidste bare, hvad den samtale skulle handle om. Vi græd og græd. Og hun sagde ikke noget. Vi græd bare, for jeg vidste det godt,« siger Nellie Biles i et nyt interview til CBS News om den dag, hendes datter fortalte, hvad der var foregået.

Tidligere havde andre atleter fortalt, hvad Larry Nassar havde gjort ved dem, men når Nellie Biles spurgte sin datter, om hun også havde været udsat for noget lignende, benægtede hun, fordi det gjorde så ondt på hende selv.

23-årige Simone Biles, der vandt fire guldmedaljer ved OL i Rio i 2016, fortæller i samme interview, at hun vidste, sandheden ville knuse forældrene. Men til sidst stod hun frem.

Larry Nassar blev anklaget for at have misbrugt mere end 100 unge kvinder, og i december 2017 blev han idømt 60 års fængsel i en sag om besiddelse af børnepornografi. Simone Biles slår dog fast, at hun langtfra er tilfreds med måden, sagen er blevet håndteret på fra landsholdets side.

»Bare noget så simpelt som, hvem vidste hvad og hvornår? De har svigtet så mange atleter. Mange af os var mindreårige. I tænker ikke, det er et større problem? Altså, hvis det var mig, og jeg vidste noget, ville jeg have det opklaret med det samme,« siger Simone Biles til CBS.

Simone Biles vandt adskillige guldmedaljer ved OL i Rio i 2016. Foto: MIKE BLAKE Vis mere Simone Biles vandt adskillige guldmedaljer ved OL i Rio i 2016. Foto: MIKE BLAKE

Hun ønsker, at hver enkelt sag bliver efterforsket individuelt. Det er her, der ligger et svigt, mener hun.

»Vi giver dem medaljer. Vi gør vores. De kan ikke gøre deres? Det giver mig bare kvalme,« siger Simone Biles, der understreger, at havde hun en datter, ville hun ikke få lov til at blive en del af det amerikanske landshold i gymnastik. Ikke som forholdene er lige nu.

I et svar til CBS skriver direktøren for den amerikanske gymnastikforening, at de ved, atleternes tillid er brudt, og at de 'arbejder hårdt på at vinde den tilbage'.

Simone Biles forbereder sig lige nu på at skulle til OL i Tokyo, som bliver hendes sidste af slagsen, fortæller hun. For i en alder af 23 år er hun 'gammel' i gymnastikverdenen.