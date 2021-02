Han var på alles læber. Og retssagen mod Oscar Pistorius blev dækket at utallige medier verden over.

Sagens dommer havde besluttet, at dele af den sågar måtte blive vist på direkte tv, men det var ikke i orden, mener flere af de involverede advokater – både forsvareren og anklageren langer nemlig ud efter netop det i BBC-dokumentaren 'The Trials of Oscar Pistorius', som netop er kommet på DR.

»Jeg var ikke glad, og det var der mange grunde til. For det første tænkte jeg, det ikke bare ville sætte Oscar under et enormt pres, men også vidnerne, og det ville også sætte os forsvarere under et stort pres.«

Sådan fortæller Barry Roux, der var Oscar Pistorius' forsvarsadvokat under retssagen, der startede i marts 2014.

Oscar Pistorius forlader retten den 11. september 2014. Retssagen har været en af de mest omtalte i Sydafrikas historie. Foto: MUJAHID SAFODIEN

Para-atleten, der nåede at vinde seks guldmedaljer ved para-OL, var anklaget for at have dræbt sin kæreste, modellen Reeva Steenkamp, og anklager Andrea Johnson var enig med sin advokatkollega. Direkte tv skulle have været bandlyst, for det endte med nærmest at blive underholdning.

»Gerrie og jeg var virkelig imod tv-dækningen. Jeg tror virkelig, de scorede kassen på det. Det hele startede på en mandag, og om søndagen tog Gerrie (som også var anklager, red.) og jeg hen til domhuset. Det regnede. Jeg har aldrig set så mange journalister og medier sidde klar i regnen. De sad på tage, altaner, alt de kunne finde. Det var virkelig alt for meget,« fortæller Andrea Johnson.

Reeva Steenkamp blev 14. februar 2013 dræbt af fire skud i hovedet. Mens Oscar Pistorius hele tiden har hævdet, der var tale om et uheld, var anklageren af den overbevisning, at han skød sin kæreste helt bevidst.

På tv kunne befolkningen så høre dele af forklaringerne og meget detaljerede beskrivelser af, hvordan Reeva Steenkamp lå, da et vidne kom løbende for at hjælpe.

Oscar Pistorius (tv.) og Reeva Steenkamp. Foto: WALDO SWEIGERS

Der blev vist billeder af et blodfyldt håndklæde og mange blodspor på gulvene i Pistorius' hjem. I tv-studierne rundt omkring blev alting analyseret og vendt. Hensynet til Reeva Steenkamp og hendes familie manglede, da der blev taget en beslutning om at transmittere direkte fra sagen, mener anklageren.

»Det var, som om alle glemte, at det her handlede om et rigtigt menneske, der havde en rigtig identitet, hun havde et navn og et formål, og hun var noget for nogen. Hun hørte til hos familie og venner. Det gik tabt, fordi det blev til et mediehysteri,« siger Andrea Johnson.

I september 2014 erklærede sagens dommer, Thokozile Masipa, at Oscar Pistorius ikke var skyldig i overlagt mord, og hans straf lød i første omgang på fem år. Det blev siden forhøjet til seks år, og i 2015 kom sagen til højesteretten, der gik imod den første dom.

Her blev Oscar Pistorius erklæret skyldig i mord, og i 2017 fik han fordoblet sin straf, som blev øget til 13 år og fem måneder bag tremmer.