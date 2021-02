Lørdag skal det danske badmintonlandshold møde Frankrig i finalen efter en hård semifinale mod Tyskland.

Der skulle hårde og tætte kampe til, før det danske badmintonlandshold fredag sikrede sig sejr og dermed en plads i EM-finalen til stor glæde for landstræner Jakob Høi.

Danmark jagter dermed igen EM-guld, efter at det danske badmintonlandshold hev en hårdt tilkæmpet 3-2-sejr hjem over Tyskland i semifinalen for blandende hold.

Landstræner Jakob Høi er meget begejstret for spillernes præstation, skriver Badminton Danmark i en pressemeddelelse.

- Vi har de sejeste spillere. Vi kan ikke blive overrasket over, at kampen bliver tæt. Det er så simpel og destruktiv badminton, Tyskland leverer, men de gør det, de skal, og det må vi jo prøve at løse, siger Jakob Høi.

- Vi vinder på fight, fight og fight, og lige nu er vi simpelthen så glade. Specielt over at vi har nye folk med, som går ind og leverer, tilføjer han.

Kampen blev afgjort, da Maiken Fruergaard og Amalie Magelund besejrede tyskerne Isabel Herttrich og Kilasu Ostermeyer med 21-11, 18-21, 21-19 i en kamp som varede 83 minutter.

Det var derfor en stor lettelse, da Danmark endelig kunne kalde sig finaleklar.

- Jeg har det fandeme godt. Jeg er satme glad og stolt. Vi arbejdede hårdt, og Maiken arbejdede i særdeleshed hårdt, siger den 20-årige Amalie Magelund til Badminton Danmark efter kampen.

I finalekampen lørdag venter Frankrig, der vandt over Rusland i semifinalen.

Mens det er Danmarks 20. finale i træk siden 1984 og 24. finale i alt ved EM for blandede hold, er det Frankrigs første nogensinde.

Frankrig har end ikke vundet en medalje ved mesterskabet - nu er de som minimum sikret en sølvmedalje.

/ritzau/